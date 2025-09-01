Direct na de Dutch Grand Prix verhuist het F1-circus naar Italië voor de laatste wedstrijd van het seizoen in West-Europa. Het Autodromo Nazionale Monza zal aankomend weekend gastheer zijn van de zestiende ronde van 2025. GPFans neemt alles wat jij moet weten voor de Grand Prix van Italië met je door.

Er is geen enkel circuit in de geschiedenis van de koningsklasse wat meer Grands Prix heeft mogen organiseren dan Monza. Op zondag zal het de 75e keer zijn dat de Formule 1 racet op de ultrasnelle baan net ten noorden van Milaan. Alleen in 1980 werd de zogeheten 'Temple of Speed' overgeslagen. Vanwege renovaties aan het circuit werd de Italiaanse Grand Prix dat jaar verreden in Imola - dat werd zo'n succes dat het een eigen race kreeg als San Marino en later als Emilia-Romagna.

Artikel gaat verder onder video

Circuit van Monza

Monza heeft tegenwoordig een lengte van 5,793 kilometer en dus staan er 53 ronden op de planning. Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben hier het vaakst gewonnen. Ze stonden allebei 5 keer op de hoogste trede van het podium. De laatstgenoemde zal voor het eerst deelnemen aan de Grand Prix van Italië als Ferrari-coureur. De Brit moet wel een gridstraf van 5 posities incasseren voor het te hard rijden onder dubbel geel vóór de race op Zandvoort.

De snelste raceronde werd in 2004 verreden door Rubens Barrichello. Hij klokte een 1:21.046 achter het stuur van de Ferrari F2004. In 1971 was Monza het toneel van de overwinning met de kleinste marge ooit in de Formule 1. Peter Gethin in de BRM won met een voorsprong van slechts 0,01 seconde op de March van Ronnie Peterson. François Cevert, Mike Hailwood en Howden Ganley zaten binnen 0,61 seconde van de winnaar.

Tijdschema

De vrijdag begint met de training van de FIA Formule 3 en FIA Formule 2, voordat de Formule 1 aan de beurt is met Vrije Training 1 om 13:30 uur. Na de F3- en F2-kwalificaties wordt Vrije Training 2 van F1 verreden om 17:00 uur. De avond wordt afgesloten met de trainingssessie van de Porsche Supercup.

De Formule 1 komt op zaterdag om 12:30 uur in actie met Vrije Training 3, na de sprintrace van de Formule 3 en kwalificatie van de Porsche Supercup. De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië staat op de planning voor 16:00 uur na de F2-sprintrace.

De seizoensfinale van de Formule 3 wordt op zondag verreden om 8:15 uur, gevolgd door de F2-hoofdrace om 9:45 uur en de Porsche Supercup-race van 11:45 uur. Ook voor het laatstgenoemde kampioenschap is het de laatste wedstrijd van het seizoen en Robert de Haan maakt kans op de titel. De Grand Prix van Italië zal beginnen om 15:00 uur.

Vrijdag 5 september

13:30 uur: Vrije Training 1

17:00 uur: Vrije Training 2

Zaterdag 6 september

12:30 uur: Vrije Training 3

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 7 september

15:00 uur: Grand Prix van Italië

Gerelateerd