close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, FIA, Ferrari, Belgium, 2025

FIA deelt gridstraf uit aan Hamilton na Dutch Grand Prix | GPFans News

FIA deelt gridstraf uit aan Hamilton na Dutch Grand Prix | GPFans News

Lars Leeftink

Lewis Hamilton is opnieuw in de problemen gekomen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Ferrari-coureur ontving een straf van de wedstrijdleiding, omdat hij niet voldoende snelheid zou hebben verminderd onder de gele vlag.

Gerelateerd

FIA Dutch Grand Prix

Net binnen

Norris loopt risico op flinke gridstraf voor GP Italië na ontplofte motor op Zandvoort
Motoronderdelen

Norris loopt risico op flinke gridstraf voor GP Italië na ontplofte motor op Zandvoort

  • 31 minuten geleden
  • 2
 Racing Bulls kan kapotte trofee Hadjar laten maken of replica krijgen
Hadjar in F1

Racing Bulls kan kapotte trofee Hadjar laten maken of replica krijgen

  • 1 uur geleden
'Regering Bahrein neemt alle aandelen over van McLaren F1-team in miljardendeal'
McLaren Racing

'Regering Bahrein neemt alle aandelen over van McLaren F1-team in miljardendeal'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Nam Leclerc smartphone mee in auto tijdens Dutch GP?
F1 Zandvoort

Nam Leclerc smartphone mee in auto tijdens Dutch GP? "Hoe kwam hij aan die telefoon?"

  • 2 uur geleden
  • 5
 Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'
Hamilton in Zandvoort

Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'

  • 2 uur geleden
  • 3
 Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Italië
Raceweekend Monza

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Italië

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus
 F1 Driver Of The Day 2025: Hadjar na eerste podium ook door fans gekozen
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Hadjar na eerste podium ook door fans gekozen

  • Vandaag 10:49
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x