Lewis Hamilton is opnieuw in de problemen gekomen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Ferrari-coureur ontving een straf van de wedstrijdleiding, omdat hij niet voldoende snelheid zou hebben verminderd onder de gele vlag.
