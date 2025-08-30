close global

Max Verstappen

Chandhok denkt hardop: "Ik zou Max zo graag eens in de Racing Bulls zien"

Chandhok denkt hardop: "Ik zou Max zo graag eens in de Racing Bulls zien"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen

Max Verstappen wist zaterdag de kastanjes voor Red Bull wederom uit het vuur te slepen met een een derde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland. Verrassenderwijs was het Isack Hadjar die wederom hoge ogen gooide op P4 in de Racing Bulls en dus vraagt men zich wederom af hoe Verstappen het in die auto zou doen.

De Grand Prix van Nederland is natuurlijk hét hoogtepunt voor Verstappen en zijn fans, maar voorafgaand aan het eerste weekend na de zomerstop konden we allemaal al wel invullen dat het heel lastig zou worden voor Verstappen om een vuist te maken tegen de McLarens die gestaag op de tweede constructeurstitel op een rij afstevenen. Onder het oog van de fanatieke Nederlandse fans trok Verstappen in de kwalificatie alles uit de kast en wist hij het gat wel een stuk te verkleinen: P3 voor de viervoudig wereldkampioen.

Lawson boven Tsunoda

Vlak daarachter zien we hoe de wederom zeer sterke Hadjar zich verrassend op P4 wist te posteren in de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. De renstal heeft dit jaar de zaakjes uitstekend op orde met vaak goede prestaties tot gevolg. Regelmatig wordt er zelfs gespeculeerd wat Verstappen zou kunnen uitrichten in die toch iets makkelijker te besturen auto. Vaak lijkt de Racing Bulls beter te doen wat de coureurs van de wagen vragen. Iets wat bijvoorbeeld resulteert in de twintig punten voor Liam Lawson tegenover de tien van Yuki Tsunoda.

Verstappen in de Racing Bulls

Na afloop van de kwalificatie in zaterdag wordt dat wederom besproken. Karun Chandhok droomt bij Sky Sports hardop over Verstappen in de witte bolide: "Een geweldige prestatie van Isack Hadjar in de kwalificatie om vierde te kwalificeren. Ik zou het echt geweldig vinden om te zien wat er gebeurt als je Max Verstappen in de Racing Bulls zet", zo besluit de analist.

