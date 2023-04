Jeen Grievink

Vrijdag 21 april 2023 14:27 - Laatste update: 14:35

Helmut Marko (79) vervult al jarenlang een adviserende en begeleidende rol binnen de teams van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri, maar de Oostenrijker kan niet voor eeuwig doorgaan. Yuki Tsunoda denkt daarom alvast hardop na over een eventuele opvolger en komt met een verrassende naam op de proppen.

Marko geeft al sinds 1999 leiding aan het opleidingsprogramma van Red Bull. Hij boekte grote successen door namen als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen door te laten stoten naar de hoofdmacht. Marko viert echter binnenkort zijn 80ste verjaardag en op een gegeven moment zal er een einde komen aan zijn rol binnen de Formule 1. Een opvolger is er nog niet, maar Tsunoda denkt dat een oude bekende wel geschikt zou zijn om het stokje over te nemen. In de Beyond the Grid-podcast laat de Japanner weten dat hij in Vettel een uitstekende kandidaat ziet.

Vettel volgens Tsunoda geschikt voor leidende rol

Tsunoda, die zelf uitkomt voor AlphaTauri, kreeg in de podcast-sessie de vraag voorgelegd of Vettel een logische keuze zou zijn om Franz Tost op te volgen als teambaas bij de juniorenformatie. De 22-jarige coureur reageerde positief, maar ziet ook wel een andere rol weggelegd voor de Duitser die viermaal wereldkampioen werd. "Het zou interessant zijn om te zien hoe Sebastian het zou doen als hij teambaas zou zijn. Hij kan eigenlijk alles zijn. Wat Helmut nu doet met de junioren van Red Bull bijvoorbeeld; ik denk dat Sebastian heel goed in staat zou zijn hen te begeleiden omdat hij één van de succesvolste coureurs uit de Formule 1 is", zo zegt Tsunoda.

Vettel nam altijd voortouw tijdens briefings

Vettel, die na vorig seizoen een punt zette achter zijn carrière, heeft op Tsunoda een diepe indruk achtergelaten. "Bij de briefings stipte hij altijd punten aan met betrekking tot de baan, de kerbs en dat soort dingen, die verbeterd moesten worden", zo legt de Japanner uit. "Hij was altijd de eerste die zijn hand opstak, dus ik denk dat Sebastian die persoon (als teambaas of adviseur, red.) zou kunnen zijn."