De zomerstop van het F1-seizoen 2025 zit er officieel op, want de vijftiende van 24 Grands Prix wordt vandaag gehouden. Het is bijna tijd voor de wedstrijd op het circuit van Zandvoort, hier in Nederland. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zondag.

De Dutch Grand Prix wordt vandaag voor de 37e keer verreden en voor de vijfde keer sinds de renovaties voor 2021. Max Verstappen was dominant in de eerste drie edities, voordat Lando Norris er met de beker voor de eerste plek vandoor ging in 2024. Jim Clark heeft de meeste overwinningen achter zijn naam staan met 4, een record wat Verstappen dus kan evenaren. Dan moet hij wel de McLarens zien te verslaan vanaf de derde positie. Er staan 72 ronden op de planning en het ronderecord werd in 2021 door Lewis Hamilton neergezet met een 1:11.097.

Startgrid, weer en tijdschema

Norris was het snelst in de drie vrije trainingen, maar het was juist Oscar Piastri die de pole position pakte. Naast Verstappen op de tweede startrij vinden we Isack Hadjar, de Racing Bulls-coureur die zijn beste kwalificatieresultaat ooit scoorde. De jonge Fransman versloeg de Mercedes van George Russell en de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Net als op vrijdag en zaterdag zullen ook vandaag zon en bewolking elkaar afwisselen. Er is door de dag heen tot 25 procent kans op wat buitjes. De stevige windstoten zullen tevens een rol gaan spelen.

De zondag in Zandvoort begint met de races van de F1 Academy om 10:40 uur en Porsche Supercup om 11:55 uur. Na de rijdersparade van 13:00 uur en het volkslied van 14:45 uur is het tijd voor de Dutch Grand Prix van de Formule 1. De formatieronde staat op de planning om 15:00 uur, waarna de rode lampen uit gaan en de race van start gaat.

