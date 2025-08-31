Hoe laat begint de F1 Dutch Grand Prix op Zandvoort?
Hoe laat begint de F1 Dutch Grand Prix op Zandvoort?
De zomerstop van het F1-seizoen 2025 zit er officieel op, want de vijftiende van 24 Grands Prix wordt vandaag gehouden. Het is bijna tijd voor de wedstrijd op het circuit van Zandvoort, hier in Nederland. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zondag.
De Dutch Grand Prix wordt vandaag voor de 37e keer verreden en voor de vijfde keer sinds de renovaties voor 2021. Max Verstappen was dominant in de eerste drie edities, voordat Lando Norris er met de beker voor de eerste plek vandoor ging in 2024. Jim Clark heeft de meeste overwinningen achter zijn naam staan met 4, een record wat Verstappen dus kan evenaren. Dan moet hij wel de McLarens zien te verslaan vanaf de derde positie. Er staan 72 ronden op de planning en het ronderecord werd in 2021 door Lewis Hamilton neergezet met een 1:11.097.
Startgrid, weer en tijdschema
Norris was het snelst in de drie vrije trainingen, maar het was juist Oscar Piastri die de pole position pakte. Naast Verstappen op de tweede startrij vinden we Isack Hadjar, de Racing Bulls-coureur die zijn beste kwalificatieresultaat ooit scoorde. De jonge Fransman versloeg de Mercedes van George Russell en de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.
Net als op vrijdag en zaterdag zullen ook vandaag zon en bewolking elkaar afwisselen. Er is door de dag heen tot 25 procent kans op wat buitjes. De stevige windstoten zullen tevens een rol gaan spelen.
De zondag in Zandvoort begint met de races van de F1 Academy om 10:40 uur en Porsche Supercup om 11:55 uur. Na de rijdersparade van 13:00 uur en het volkslied van 14:45 uur is het tijd voor de Dutch Grand Prix van de Formule 1. De formatieronde staat op de planning om 15:00 uur, waarna de rode lampen uit gaan en de race van start gaat.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1 in Zandvoort: Polesitter Oscar Piastri is gearriveerd op het circuit
- 2 uur geleden
- 2
Steiner en Jack Plooij schitteren in video: "Is het een wanker of een winnaar?"
- 18 minuten geleden
- 1
FIA deelt straf uit: Bearman start vanuit de pitstraat in Zandvoort na verwisselen motor
- 41 minuten geleden
Kelly Piquet zet definitief streep door bezoek aan Zandvoort
- 1 uur geleden
Brown over vrijheid Piastri en Norris: 'Eerste of tweede, dat mogen ze onderling uitvechten'
- 1 uur geleden
- 1
Van Overdijk ziet geen daling 'Verstappen-hype': 'Nederlanders verwend volkje'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus