We zitten om 16:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op Circuit Zandvoort. De F1 Dutch Grand Prix is de vijftiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de 37e keer geracet op de baan die ligt in de Noord-Hollandse duinen. Het is zo'n 21°C en bewolkt, en er zit regen aan te komen. Kan Max Verstappen verbetering vinden of blijft McLaren bovenaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Dutch Grand Prix Sort by: Latest Oldest Norris eindigt ook VT2 op P1 🏁 Lando Norris was niet alleen het snelst op de vrijdagochtend, maar nu ook op de vrijdagmiddag. Hij sluit de tweede vrije training af met de beste tijd, een 1:09.890. Oscar Piastri moet genoegen nemen met de derde plaats, terwijl Fernando Alonso tweede wordt in een McLaren-sandwich. Max Verstappen completeert de top vijf achter George Russell. De zaterdag van de Dutch Grand Prix begint om 11:30 uur, voordat er om 15:00 uur gekwalificeerd wordt. Colapinto in de top tien Alpine heeft nog een setje van de softs onder de bolide van Franco Colapinto geschroefd. De jonge Argentijn klokt de negende tijd achter Lando Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Charles Leclerc. Hardere compound voor slotfase De meeste coureurs vinden we nu op de mediumcompound en op het hardste rubber. De regenbuien missen het circuit van Zandvoort op een haar na, dus we gaan VT2 droog af kunnen maken, maar er zullen weinig verbeteringen aankomen. Stewards noteren incident Oscar Piastri miste zijn pitbox en ging eventjes terug de fast lane op. George Russell moest hard in de ankers om de McLaren te ontwijken. De stewards hebben het incident genoteerd. Stand bij hervatting VT2 met nog 16 minuten te gaan Norris - 1:09.890 Alonso Piastri Russell Verstappen Hamilton Tsunoda Leclerc Hülkenberg Bearman Bortoleto Ocon Sainz Lawson Albon Stroll Gasly Antonelli Colapinto Hadjar Tweede rode vlag 🚩 Alexander Albon schiet rechtdoor in de Tarzanbocht, zoals we dat Max Verstappen zagen doen in VT1. De Williams-coureur kan de bandenstapels echter niet ontwijken en hij brengt de rode vlaggen uit met nog 21 minuten te gaan. Norris pakt P1 af Lando Norris weet een verbetering te vinden in de laatste sector en dat bezorgt hem nu de eerste positie met een tijd van 1:09.890. Alonso laat ware snelheid zien Fernando Alonso gaat paars in iedere sector en meer dan een seconde sneller dan de rest van het veld. Hij staat nu bovenaan de tijdenlijst met een 1:09.977. Hamilton opnieuw in de rondte Net als in de eerste vrije training, spint Lewis Hamilton ook in de tweede sessie. Ditmaal gebeurt het in bocht 9 in plaats van tussen de Gerlach- en Hugenholtzbocht. Hülkenberg naar P1 Nico Hülkenberg gaat 0.033 seconden rapper dan Ollie Bearman en pakt de eerste plek af bij de start van de tweede helft van de sessie. Lando Norris vinden we nu op de derde plaats voor Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri en Max Verstappen. Virtual Safety Car ⚠️ De Racing Bulls van Isack Hadjar wordt door de marshals veiliggesteld onder VSC-omstandigheden, dus de sessie hoeft niet te worden stilgelegd. Problemen voor Hadjar Isack Hadjar rijdt de pitstraat uit, maar komt in de tweede sector tot stilstand. "Ik heb geen vermogen meer", legt de Fransman via de boardradio uit. Hij krijgt van Racing Bulls de opdracht om de auto stil te zetten. Sessie hervat 🟢 Vrije Training 2 is weer groen gegaan met nog 38 minuten te gaan. Het lijkt er momenteel op dat de zwaarste regen Zandvoort nét gaat missen. Stroll lijkt ongedeerd Lance Stroll zegt oké te zijn na de crash. Hij raakte de muur op dezelfde plek waar Daniel Ricciardo in 2023 zijn middenhandsbeentje brak. De Aston Martin-monteurs hebben een lange nacht voor de boeg met de hoeveel schade die gerepareerd moet worden. Stand na eerste kwartier Bearman - 1:11.113 Norris Bortoleto Hülkenberg Verstappen Lawson Alonso Russell Stroll Tsunoda Antonelli Piastri Hamilton Sainz Ocon Leclerc Gasly Colapinto Albon Hadjar Load more

