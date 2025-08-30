De cruciale zaterdag voor de F1 Dutch Grand Prix staat voor de deur. McLaren lijkt opnieuw het te kloppen team. Lukt het Max Verstappen vandaag toch om een magisch rondje neer te zetten voor de pole position of zal het papaja te sterk zijn op Zandvoort? Dit is wanneer de kwalificatie voor de vijftiende ronde van 2025 begint.

Lando Norris was sneller dan wie dan ook op de vrijdag. Hij stond bovenaan de tijdenlijst met een 1:09.890. Aston Martin was verrassend snel met Fernando Alonso die op de tweede plaats eindigde. Lance Stroll was derde geworden in de eerste vrije training, voordat hij de groene bolide afschreef in de tweede sessie. Oscar Piastri werd vlak achter Alonso derde in VT2, maar bleef voor George Russell en Verstappen. Naast Stroll was ook Alexander Albon in de bandenstapels beland. Lewis Hamilton was twee keer gespind, terwijl ook Kimi Antonelli en Verstappen momentjes meemaakten in de grindbak.

Weer en tijdschema

Het zal met een temperatuur van 18°C ietsje koeler worden dan op de vrijdag. De zon en bewolking zullen elkaar afwisselen en er is een kans op hier en daar een buitje.

De zaterdag van de Dutch Grand Prix begint met de kwalificatie van de F1 Academy om 10:25 uur. Daarna komen de Formule 1-coureurs in actie voor Vrije Training 3 om 11:30 uur. Na de kwalificatie van de Porsche Supercup om 13:00 uur vindt de kwalificatie van de Formule 1 plaats om 15:00 uur. De dag wordt afgesloten met Race 1 van de F1 Academy om 17:05 uur.

