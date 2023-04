Minardi bevestigt AlphaTauri-clausule na verkoop: "Dat is de waarheid"

Jeen Grievink

Vrijdag 21 april 2023 09:31 - Laatste update: 09:31

Het Formule 1-team van Minardi stond tussen 1985 en 2005 op de grid in de koningsklasse, maar werd daarna verkocht aan Red Bull, dat de formatie omdoopte tot Scuderia Toro Rosso - inmiddels AlphaTauri. Na de verkoop deden er geruchten de ronde over een clausule in het contract en deze wordt nu bevestigd door Gian Carlo Minardi.

Gian Carlo richtte in 1979 het Formule 1-team van Minardi op, dat vervolgens vanaf 1985 meedeed aan de wereldkampioenschappen. Het team was niet bijzonder succesvol, maar toch heeft het een aantal grote namen onder contract gehad. Onder meer Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli en Mark Webber reden voor de Italiaanse renstal. Ook de Nederlanders Jos Verstappen, Christijan Albers en Robert Doornbos kwamen in actie voor het team uit Faenza. Na de zomer van 2005 werd bekend dat Minardi haar formatie had verkocht aan Red Bull, dat kort daarvoor ook al het team van Jaguar had overgenomen. Minardi liet echter wel een clausule in het contract opnemen, die betrekking heeft op de fabriek.

Minardi bevestigt clausule over fabriek AlphaTauri

De verkoop van Minardi is al weer decennia geleden, maar toch komt het verhaal weer bovendrijven nu Red Bull Racing plannen heeft om AlphaTauri naar Engeland te halen. Het hoofdkwartier van Red Bull Racing zit gevestigd in Milton Keynes en het zou diverse voordelen hebben als de fabriek van AlphaTauri ook in dezelfde omgeving gevestigd zou worden. Een oude clausule uit het verkoopcontract van 2005 zou dit echter verhinderen. Minardi zou bij de verkoop van zijn team hebben bedongen dat het nooit de fabriek in Faenza (Italïe) zou verlaten. Tegenover GPBlog bevestigt de 75-jarige Italiaan dit gerucht: "Dat is de waarheid."

Red Bull investeert verder in fabriek in Faenza

Tevens laat Minardi weten dat de geruchten over een verhuizing van AlphaTauri - naar zijn weten - niet kloppen. "Voor zover ik weet, doen ze (Red Bull, red.) verdere investeringen in het bedrijf, wat betekent dat de wil er is om in Faenza te blijven", zo zegt hij. Minardi sluit echter niet uit dat hij de clausule uit het verkoopcontract wil laten varen. "Maar het is erg moeilijk", aldus de Italiaan.