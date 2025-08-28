Verstappen tegen kinderen zusje Victoria: 'Ga maar tennissen of voetballen'
Max Verstappen heeft sinds dit seizoen ook zijn eigen kind met Kelly Piquet en heeft al vaak vragen gekregen over een mogelijke toekomst in de racewereld. De Nederlander ziet dat dit voor jonge talenten steeds duurder wordt en probeert met zijn eigen team wat coureurs een handje te helpen, zo stelt hij zelf.
Niet alleen de kinderen van Verstappen en Kelly Piquet worden al in verband gebracht met de racerij, maar ook die van zus Victoria Verstappen. Luka en Lio hebben hun eerste rondjes in karts al gemaakt, zag ook Verstappen. De Nederlander vertelt erover tegenover GPFans in Zandvoort. "Het gaat stap voor stap. Ze hebben voor de eerste keer kennis gemaakt met een kart. We zien wel hoe dat gaat, maar hopelijk niet zoals bij mij. Ze vinden het nu gewoon leuk, dus we zien wel hoe het verder gaat. Ze zijn drie en vier jaar oud, dus het was gewoon lekker relaxed." Wat Verstappen betreft gaan ze echter een andere sport beoefenen. "Als het iemand anders is, zou ik het nog oké vinden, maar als het in de familie is, zou ik het ze afraden. Dan moet je je ermee gaan bemoeien, dus liever niet. Doe maar wat anders, voetballen of tennissen."
Verstappen over dure autosport
Verstappen ziet dat de autosport ook steeds duurder wordt, zeker voor jonge talenten die zich eraan willen wagen. "Dat is zeker heel duur. Daarom probeer ik ook die mogelijkheid te geven aan een simulatorcoureur. Alles is duur geworden. De hele autosportladder is heel duur geworden. Als ik dat vergelijk met toen ik in de Formule 3 reed, is het verschil wel enorm. Dat is natuurlijk niet goed voor de talenten, die niet heel veel ondersteuning hebben."
Verstappen over eigen team en talenten
Verstappen doelde overigens op Chris Lulham, die in het eigen team van Verstappen (Verstappen.com Racing) zijn kilometers mag maken. Via zijn eigen team wil hij coureurs die in het simracen terecht zijn gekomen omdat ze het geld niet hebben voor F1 of een andere raceklasse, een kans geven. "Tot nu toe gaat het goed met Chris [Lulham]. We moeten de volgende stappen nog bekijken, ook van het team als geheel, om te beoordelen wat we willen gaan doen. Je kunt niet na één jaar zeggen of het wel of niet geslaagd is. Chris is snel, en dat is wat je wil. Het heeft ook wat tijd nodig voordat de volgende talenten er komen."
