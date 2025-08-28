Max Verstappen reageert op aangepaste F1-regels in Zandvoort | GPFans News
De FIA heeft een wijziging doorgevoerd voor de F1 Dutch Grand Prix die grote gevolgen kan hebben. Het gaat om een aanpassing in de pitstraat van Zandvoort. Max Verstappen reageerde hierop tijdens de mediadag.
Max Verstappen reageert op aangepaste F1-regels in Zandvoort | GPFans News
