Max Verstappen heeft gereageerd op de wijziging die de FIA heeft doorgevoerd omtrent de snelheid in de pitstraat voor het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Komend weekend gaat het er daar namelijk anders aan toe dan in de voorgaande vier edities.

De FIA besloot voor dit weekend in te grijpen. Het autosportorgaan verhoogt namelijk de pitstraatlimiet van 60 naar 80 km/u, waardoor coureurs bij een pitstop minder tijd verliezen en teams meer kans hebben om een tweestopper te laten werken. Het moet zorgen voor meer spanning en meer verschillende strategieën, op een circuit waarop niet makkelijk in te halen valt met de grote en brede auto's van F1.

Verstappen over ingreep FIA

Verstappen ging in gesprek met de media in Zandvoort, waaronder GPFans, in op de doorgevoerde wijziging vanuit de FIA voor dit weekend. Het autosportorgaan hoopt met deze aanpassing te voorkomen dat het in Zandvoort vrij gemakkelijk is om de race af te maken met slechts één pitstop. “Met de pitstop [de aanpassing], dat is denk ik wel goed. Ik denk dat je er vier a vijf seconden mee kan winnen, dus dat is wel mooi. En ik denk wel dat mensen, als het gewoon normaal droog is, wel wat meer strategieën gaan zien. Want het is natuurlijk wel een circuit waar je uiteindelijk moeilijk kan inhalen. Dus ik zie dat alleen maar als iets positiefs eigenlijk."

Verstappen in Zandvoort

Sinds 2021 heeft Verstappen in eigen land een vrij goed palmares opgebouwd. De Nederlander won in 2021, 2022 en 2023 en werd in 2024 tweede achter Lando Norris, die in 2024 toen al begon met domineren in Europa. De Nederlander zal ook weten dat het in 2025 nog lastiger gaat worden om een zege te boeken voor eigen publiek, maar zal daar - net zoals de fans - stiekem wel op hopen.

