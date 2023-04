Remy Ramjiawan

21 april 2023

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda heeft uitgelegd dat hij nog steeds niet helemaal kan geloven dat hij met Fernando Alonso racet. De Japanner was in zijn jongere jaren een enorme fan van de Spanjaard en had niet verwacht dat hij met de 41-jarige coureur nog in de Formule 1 zou zitten.

Tijdens de Beyond the Grid-Podcast sprak de Japanse coureur over hoe hij Alonso verafgoodt sinds hij naar de sport begon te kijken. "Ik ben een fan van Fernando omdat mijn vader van Fernando houdt. Toen ik op mijn twaalfde naar de Grand Prix van Suzuka ging, zei mijn vader dat Fernando bij het uitkomen van de laatste bocht consequent dicht bij de witte lijn reed en dat hij elke ronde van de race ook nog eens perfect uitvoerde", vertelde hij.

Alonso in de gaten gehouden

Sinds dat moment was Tsunoda liefhebber van de Spanjaard geworden: "Sindsdien heb ik Fernando in de gaten gehouden en ik kan nog steeds niet geloven dat ik met hem race. Het is gewoon ongelooflijk. Ik had toen niet verwacht dat ik over 13 jaar met hem zou racen." Het ruilen van helmen is een gebruikelijke handeling binnen de Formule 1, toch was het anders voor Tsunoda die ineens oog in oog met zijn grote held stond. "Ik wilde een helmruil doen sinds ik Formule 1 coureur was geworden, maar ik was te nerveus om hem te vragen de helmen te ruilen. Op een gegeven moment, ik denk vorig jaar, zei hij 'Yuki, laten we een helmruil doen!' Letterlijk, mijn hersenen ontplofte, en ik probeerde mijn lach in te houden, waar hij bij was", zo gaat de teamgenoot van Nyck de Vries verder.

Geleerd van Alonso

Tsunoda heeft in de afgelopen jaren ook veel geleerd van zijn Spaanse concurrent. De twee zijn elkaar al enkele keren tegen gekomen op de baan en Tsunoda lette daarbij op de bewegingen van Alonso en onthult dat hij ze ook heeft gebruikt. "Er was een situatie tijdens de Grand Prix van Turkije, waar ik moest verdedigen tegen Lewis [Hamilton red.]. Ik probeerde Fernando zoveel mogelijk na te doen, en ik kon hem toen acht ronden lang verdedigen", aldus Tsunoda.