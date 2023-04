Remy Ramjiawan

Vrijdag 21 april 2023 07:04

Red Bull-teambaas Christian Horner is al sinds 2005 actief in de Formule 1 en gezien de wijzigingen in het reglementen vindt hij het vandaag de dag moeilijker om te domineren dan vroeger. De huidige regels zijn erop gebouwd om de teams dichter bij elkaar te brengen, daar waar er voorheen ongelimiteerd veel geld uitgegeven kon worden.

Hoewel Horner het wel eens is met een financieel gezond Formule 1, wijst hij wel naar de uitdagingen die de koningsklasse vandaag de dag met zich meebrengt. De budgetcap, maar ook de beperking op de windtunneltijd, naar gelang van je eindpositie in het constructeursklassement, zijn allemaal maatregelen die het lastig maken als kampioen om de auto te ontwikkelen. Bij Formula1.com legt de teambaas het uit.

Andere manier om middelen in te zetten

Topteams moeten zich anders opstellen, want ongelimiteerd testen en ontwikkelen, dat kan niet meer. "Ik denk dat het erg moeilijk voor ons zal worden om deze auto te ontwikkelen, want als je kijkt naar het aantal procent tijd minder dat we hebben in vergelijking met sommige van onze rivalen, het is veelzeggend", zo opent de teambaas over het verschil. Wel legt hij zich erbij neer: "Maar het is wat het is. We moeten gewoon ons best doen met wat we hebben, efficiënt, effectief en selectief zijn in wat we willen ontwikkelen en hoe we onze tijd verdelen."

Cultuur verandering

Topteams konden in het verleden ongelimiteerd veel geld uitgeven, maar met de budgetcap die vandaag de dag geldt, zullen de renstallen veel secuurder om moeten gaan met hun financiële middelen. "Het is de afgelopen jaren een totale culturele verandering geweest. Het is een nieuwe uitdaging in de Formule 1, hoe je je middelen toepast. Vroeger was het een sprint om zo snel mogelijk een auto te ontwikkelen met welk budget dan ook. Nu is het een kwestie van hoe en waar zet je je middelen in, en natuurlijk zijn er zoveel variabelen zoals crashschade, ongevalschade die een enorm effect kunnen hebben op je ontwikkelingspotentieel. Het wordt interessant om te zien hoe het dit jaar uitpakt", aldus Horner.