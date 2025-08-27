Hilarische reacties na 'lege' beslissing van de FIA: "Zouden ze nooit bij Max doen"

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) lijkt er nog even in te moeten komen na de zomerstop. De autosportbond stuurde namelijk een compleet leeg document op naar de F1-teams in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Het lokte hilarische reacties uit op social media.

Beslissingen van de stewards worden tijdens raceweekenden van de Formule 1 altijd gedeeld op de website van de FIA. Deze zijn voor iedereen beschikbaar om zo transparant mogelijk te zijn. Het gaat dan niet alleen om documenten waarin straffen worden uitgedeeld, maar ook om bijvoorbeeld notities van wedstrijdleider Rui Marques, kaarten van de circuits of andere mededelingen. De teams krijgen deze documenten ook opgestuurd, zodat ze tijdens voor, tijdens en na sessies en Grands Prix weten waar ze aan toe zijn.

Reacties op 'lege' beslissing

Op deze woensdagavond voor het raceweekend op Circuit Zandvoort stuurde de FIA al een document richting de teams. Het was echter compleet leeg. Waarom deze is verstuurd, en of er iets in hoorde te staan, is niet bekend. Het document is ondertussen verwijderd, maar het leverde lollige, sarcastische reacties op.

Yes, the FIA actually uploaded a document with nothing in it 🙃 (they deleted it now) https://t.co/v6xTF5ZNJG — Seppe (@seppewyns) August 27, 2025

"Nee, ik ben het hier niet mee eens" en "De juiste beslissing" klonk het onder andere op X. Reacties als "Slechte beslissing, duidelijk partijdig naar de Britten", "Deze oneerlijke beslissing zouden ze nooit doen bij Max", en "Een lijst van Norris z'n beste momenten uitbrengen is een interessante keuze" zorgden ook voor lachers op de hand.

nah i disagree with this decision — clara (@leclercsletters) August 27, 2025

the right decision — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) August 27, 2025

Horrible decision. UK/English bias on full display — анон2176 🇺🇸 ████ (@anon2176) August 27, 2025

Posting a list of Lando’s best moments is an interesting choice but fair enough — Jake (@JR9GD) August 27, 2025

Quite an unfair decision. They would never do this if this was Max. — bhushan (@bigthinkenergy) August 27, 2025

Wow they released a list of strolls achievements — paul (@thatother_paul) August 27, 2025

Worst decision since Abu Dhabi 2021, what has this sport become 😔 — Aliah Bond she/her ✪ (@EmraldPear) August 27, 2025

Unpopular opinion but that's the best decision the FIA could have taken — Gaming™ (@Thenieno) August 27, 2025

