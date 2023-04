Alonso: "Max en ik worden allebei gezien als agressief, onbeschoft en politiek incorrect"

Remy Ramjiawan

Donderdag 20 april 2023 20:58 - Laatste update: 20:59

Fernando Alonso heeft zich geuit over de dubbele maatstaven binnen de Formule 1. De Spanjaard heeft veel overeenkomsten met Max Verstappen en snapt niet dat de media het duo omschrijft als agressief, onbeschoft en politiek incorrect.

Alonso en Verstappen hebben zich onlangs lovend over elkaar uitgelaten, waarbij de regerend wereldkampioen toegaf dat Alonso 'meer Formule 1-overwinningen verdient' dan hij momenteel heeft. "Ik denk dat Fernando al veel meer races had moeten winnen dan hij heeft gedaan. Ik denk dat hij veel meer verdient", zo vertelde de Red Bull-coureur.

Zegetocht

De tweevoudig kampioen uit Spanje staat sinds zijn eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2003, op 32. De laatste race die de 41-jarige coureur wist te winnen was nog in dienst van Ferrari. Het was de thuisrace van Alonso in 2013. Verstappen werkt met de RB19 rustig verder aan zijn eigen statistieken. De Limburger wist in Australië zege nummer 37 te pakken, sinds zijn eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. Als alles meezit dan kan de Red Bull-coureur aan het einde van dit seizoen op vijftig staan.

Overeenkomsten

Ondanks dat hij meer races won dan de Spanjaard en vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio, heeft de Nederlander slechts twee titels gewonnen. Hoewel een derde dit seizoen waarschijnlijk is, gelooft Alonso dat Verstappen nog veel meer wereldtitels kan opeisen, als hij "een competitieve auto" heeft. "Hij zou vijf, zes of zeven titels kunnen winnen. Max is erg goed, maar hij heeft natuurlijk ook een competitieve auto nodig", vertelde Alonso aan L'Equipe.

Effect kleine landen

De Spanjaard vindt dat hij en Verstappen in veel opzichten op elkaar lijken, omdat ze allebei uit kleine landen komen als het gaat om succes in de koningsklasse van de autosport. De Aston Martin-coureur legde ook op andere manieren uit hoe hij en de Red Bull-ster op elkaar lijken, ondanks dat hij niet begrijpt "waarom" ze op zo'n eigenaardige manier worden bekeken. "We komen allebei uit kleine landen met weinig Formule 1-cultuur. In mijn tijd werd Spanje blauw, en nu zien we overal oranje. En ook, ik weet niet waarom, maar we worden allebei gezien als agressieve, onbeschofte en politiek incorrecte coureurs", aldus de Spanjaard.