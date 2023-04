Remy Ramjiawan

Donderdag 20 april 2023 19:01

Mercedes-teambaas Toto Wolff wijst naar de grote opgave voor het team uit Brackley. Niet alleen moet de renstal de W14 compleet doorgronden, het team moet ook nog een "steilere ontwikkelingscurve dan Red Bull Racing hebben". Hoewel ook Mercedes is gebonden aan de budgetcap, heeft Wolff vertrouwen in een goede afloop.

Voorlopig is het 2023-seizoen nog niet het jaar van Mercedes. Met de komst van het nieuwe reglement in 2022, bleek al snel dat Mercedes weliswaar een innovatief concept had bedacht, maar het team kon er lang niet alle snelheid uithalen. Hoewel de renstal nog steeds twijfelt of de huidige filosofie de juiste weg is, liet de race in Australië zien dat het met de snelheid wel snor zat. De komende races zullen uitwijzen of het slechts een incidentele opsteker was of dat Mercedes het lek boven heeft.

Red Bull is nu de maatstaf

Wolff legt op de website van het team het doel voor de komende tijd uit: "We weten dat we moeten herstellen. We moeten een steilere ontwikkelingscurve hebben dan Red Bull en uiteindelijk willen we meedoen voor race-overwinningen." De RB19 is op dit moment de benchmark en dat realiseert de teambaas van Mercedes zich ook: " Zij zijn nu de maatstaf. We hebben vertrouwen in het proces en in de mensen, en er zullen tegenslagen zijn. Maar als het traject omhoog gaat, is dat waar we naartoe willen."

Lentestop

Normaliter is de Formule 1 in april al flink aan het racen, maar na drie wedstrijden in 2023 is de lentestop aangebroken. Het wegvallen van de Grand Prix van China is de oorzaak van de eerste pauze en Wolff is niet ontevreden met de eerste rustpauze. "Natuurlijk voelt het goed om een paar weken thuis te zijn, naar kantoor te gaan, bij familie te zijn. En sporten, wat moeilijk is als je onderweg bent", zo vertelt hij over zijn vrije tijd. Vandaag de dag wordt de kalender alleen maar voller en ook dat vindt Wolff eigenlijk niet zo'n probleem. "Ik geniet ervan om onderweg te zijn. Het hoort bij ons werk", aldus de teambaas van de renstal uit Brackley.