Nikolas Tombazis﻿ van de FIA heeft tijdens een persconferentie de technische veranderingen voor de F1-auto's van 2026 uiteengezet. De nieuwe auto's zullen op rechte stukken sneller zijn, maar in de bochten langzamer doordat er minder downforce is. Er zijn zorgen over de snelheid van de nieuwe auto's.

Tombazis verwacht echter dat de fans zich, net als in het verleden, snel zullen aanpassen aan deze nieuwe snelheden, ondanks de nadruk op rondetijden. Hij wees erop dat de focus op prestaties in de bochten en de rechte stukken evenwichtig moet blijven, zodat de essentie van spannende races gewaarborgd blijft. “In onze simulaties zullen de nieuwe auto's bij de invoering van de nieuwe regels tussen één en tweeënhalve seconde langzamer zijn, maar het is duidelijk dat er ontwikkelingen zullen plaatsvinden waardoor ze aan snelheid zullen winnen.”

Focus ligt op spannende races

De aanpassingen maken deel uit van een bredere herziening voor 2026, waarbij ook de introductie van de nieuwe "Manual Override Mode" de huidige DRS-regeling vervangt. Dit systeem, vergelijkbaar met het "push-to-pass" concept uit IndyCar, zorgt voor een constante lage luchtweerstand op rechte stukken, waarmee inhalen uitdagend maar mogelijk blijft. "Dit is een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, wanneer coureurs deze auto's in de simulator testen. Het heeft overeenkomsten met DRS, maar ook verschillen, afhankelijk van het circuit. Waar we in het algemeen met de teams en de simulaties aan werken, is ervoor zorgen dat de extra boost die je krijgt, inhalen altijd moeilijk houdt. Moeilijk maar haalbaar, in plaats van te gemakkelijk, waarbij je gewoon iemand op het rechte stuk voorbijrijdt, of te moeilijk, waarbij je niet dicht genoeg bij het rempunt kunt komen."

FIA verwacht geen grote discussies over rondetijden

Tombazis vervolgt: “De afstemming die momenteel plaatsvindt, is bedoeld om ervoor te zorgen dat deze override-boost je precies de juiste hoeveelheid geeft om dat punt te kunnen bereiken. Het zal niet voor elk circuit hetzelfde zijn, maar dat is precies het werk dat momenteel plaatsvindt.” Verstappen maakte zich zorgen om dat coureurs op het rechte stuk moesten gaan liften, maar eerder stelde Tombazis al dat dit niet gaat gebeuren.