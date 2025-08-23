Fans horen nieuws over Bottas en Pérez bij Cadillac: "Saaie en veilige keuze"
Hoewel de officiële aankondiging nog even op zich laat wachten, lijkt Cadillac volgend jaar te kiezen voor een ervaren duo. Valtteri Bottas en Sergio Pérez worden genoemd om het debuterende team op weg te helpen, en de fans zien dat eigenlijk wel als een 'saaie', maar logische beslissing.
Cadillac is momenteel hard bezig om van het debuut een succes te maken. Het team zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan de koningsklasse. Toch moet er niet direct succes worden verwacht. Cadillac komt namelijk pas in 2029 met haar eigen power unit en zal tot die tijd leunen op de Ferrari-krachtbronnen. Daarnaast zal het team nog volledig moeten worden opgebouwd, en daar zijn de twee ervaren rijders dan ook erg nuttig voor.
Hoewel het nieuws dus nog officieel bevestigd moet worden, lijken de fans het er wel mee eens te zijn.
