Hoewel de officiële aankondiging nog even op zich laat wachten, lijkt Cadillac volgend jaar te kiezen voor een ervaren duo. Valtteri Bottas en Sergio Pérez worden genoemd om het debuterende team op weg te helpen, en de fans zien dat eigenlijk wel als een 'saaie', maar logische beslissing.

Cadillac is momenteel hard bezig om van het debuut een succes te maken. Het team zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan de koningsklasse. Toch moet er niet direct succes worden verwacht. Cadillac komt namelijk pas in 2029 met haar eigen power unit en zal tot die tijd leunen op de Ferrari-krachtbronnen. Daarnaast zal het team nog volledig moeten worden opgebouwd, en daar zijn de twee ervaren rijders dan ook erg nuttig voor.

Hoewel het nieuws dus nog officieel bevestigd moet worden, lijken de fans het er wel mee eens te zijn.

Kan alleen maar zeggen dat dit een ontzettend verstandige en begrijpelijke keuze is. — Jeroen (@jeroenscholte50) August 23, 2025

Perez heeft achteraf gezien toch wel zn gram gehaald, naar verhouding deed hij het nog goed als 2de driver. — JohnvdW (@John010w) August 23, 2025

Saaie en veilige keuze van callidac dit — bryan hulst (@hulst_bryan) August 23, 2025

Jaar geleden zou ik zeggen wordt niks, maar blijkt dat de RB gewoon niet te besturen is als je geen Max heet — Sam Sieben (@SiebenSam) August 23, 2025

Prima keuze.



Ervaring en stabiliteit. — Rens - Chemtrail Squadron Leader (@HelemaalRens) August 23, 2025

If Cadillac next year is Perez and Bottas will they have two number 2 drivers — M 🩷¹² phd in antonellogy (@apricotonelli) August 23, 2025

I don’t think perez a good choice but given Cadillac doesn’t want to mess with their long term development, should be great pair!



Giving Button & Barichello for Brawn GP vibe — Araii '충하라이' 🇲🇾 (@azraiizlkp) August 23, 2025

De tijd zal het leren. Ze zijn ook afhankelijk van de auto. Ik begrijp wel waarom Cadillac dit doet, ze missen heel veel kennis en met die 2 krijg je wel een hoop kennis binnen. We gaan het wel zien in 2026 😉 — ®ené J@nsen (@weekendrene) August 23, 2025

