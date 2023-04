Vincent Bruins

Woensdag 19 april 2023 19:57 - Laatste update: 19:58

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om zichzelf te marketen naar een nieuw publiek, voornamelijk dankzij de Netflix-documentaire Drive to Survive, maar ook door een zeer actief eigen YouTube-kanaal en content op de sociale media-kanalen van de coureurs. Dit filmpje van Instagram valt echter niet in de smaak bij de fans.

In het huiveringwekkende filmpje worden de basisprincipes van de Formule 1 uitgelegd voor nieuwkomers in de autosport. Ze gaan echter zo ver dat er zelfs vijf seconden wordt besteed aan het uitleggen wat een trofee is. De fans waren ook niet te spreken over het Amerikaanse accent van de vertolker.

Formule 1 voor Dummies

"Erg gewaagd van F1 om Miami een 'geweldig stratencircuit' te noemen," leest de meest gelikete reactie. Dit was ook een populaire comment: "Dit is puur en alleen gemaakt voor Amerikanen." Een andere fan steekt de draak met Ferrari: "Dit is een echte beginner's guide voor F1: 'Kijk uit voor Ferrari, want ze kunnen niet voor zichzelf uitkijken.'" Iemand was ook iets opgevallen aan de McLarens: "Hier klopt iets niet. Ze staan vooraan!" Daarnaast wordt er gesmeekt om de Britse commentatoren en presentatoren te houden: "Ik begrijp dat de sport aan het groeien is in de Verenigde Staten, maar raak alsjeblieft dat 'Britse gevoel' niet kwijt." Een ander voegde daaraan toe: "Ik hekel hoe Amerikaans F1 is geworden."

Bijna miljoen likes

Het filmpje van vier en een halve minuut werd vlak voor de seizoensopener in Bahrein geüpload en heeft bijna een miljoen likes.