Is Formule 1 te voorzichtig geworden? Regenrace Spa zet discussie op scherp

De Belgische Grand Prix op Spa had een ware regenklassieker kunnen worden, maar door de slechte zichtbaarheid moesten fans lang wachten op actie. Uiteindelijk startte de race pas na ruim 80 minuten vertraging. Het zorgde opnieuw voor discussie: is Formule 1 te voorzichtig geworden in de regen, of zijn er simpelweg nog geen goede oplossingen?

Tijdens de hevige regenval klaagden verschillende coureurs dat ze nauwelijks konden zien wat er vóór hen gebeurde. Toch waren Max Verstappen en Lewis Hamilton duidelijk: zij waren klaar om te racen. Verstappen reageerde gevat: "Als je niets ziet, kun je altijd liften. Op een gegeven moment zie je het wel." Maar de wedstrijdleiding wees de zorgen van andere coureurs niet van tafel. Na vier rondes achter de safety car begon de race uiteindelijk met een rolling start. Nog geen acht ronden later gingen de meeste rijders alweer over op slicks, iets wat Verstappen "een beetje dom" noemde. Volgens hem is dit het einde van de klassieke regenraces in de Formule 1.

Zicht is het grootste probleem

Waar sommigen de Pirelli-banden bekritiseerden, benadrukte George Russell dat de kern van het probleem niet aquaplaning is, maar zichtbaarheid. Volgens hem moeten de slimme koppen binnen de sport juist dáár een oplossing vinden. "Je zou denken dat we met alle technologie van tegenwoordig – GPS, HUD-displays, noem maar op – een systeem zouden kunnen maken dat visueel aangeeft waar de auto voor je rijdt als je zelf niets ziet", zei Russell. "Het is hetzelfde als op de snelweg rijden met 130 in de regen en je ruitenwissers uitzetten. Alleen doen wij 300 km/u. Misschien in de toekomst iets van een heads-updisplay of iets vergelijkbaars. Ik weet het zelf niet, dat is aan de slimme mensen om een oplossing te verzinnen."

Circuits en communicatie

Ook Carlos Sainz is het ermee eens dat er een oplossing moet komen. Volgens hem kan innovatie vanuit de Formule 1 een rol spelen. "Ik heb altijd gedacht dat er bepaalde soorten asfalt bestaan waar geen spray ontstaat, maar die liggen niet op de circuits. En dat is wat ons tegenhoudt van racen: het zicht." Daarnaast wijst Sainz op de donkere geschiedenis van Spa, waar meerdere ernstige incidenten plaatsvonden: "De FIA zei al op donderdag dat ze heel conservatief zouden zijn. Misschien hadden we dat beter naar de fans moeten communiceren: dat we het dit weekend extra veilig zouden spelen. Toch denk ik dat we wel iets eerder hadden kunnen starten en korter achter de safety car hadden kunnen rijden."

