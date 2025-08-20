Unieke kans voor fans: Verstappens Formule 1-wagen en eerste kart nu in Lelystad te zien

De Oracle Red Bull Racing RB21 van Max Verstappen is deze zomer hét middelpunt voor Formule 1-fans in Lelystad. De wagen van de viervoudig wereldkampioen staat tentoongesteld in de Max Verstappen Shop in Batavia Stad Fashion Outlet en trekt veel bezoekers. Voor fans is er bovendien een kans om tickets voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort te winnen.

Bezoekers van Batavia Stad kunnen van 4 juli tot en met 31 augustus de RB21 van dichtbij bewonderen. Iedereen die een foto van de auto maakt en deze deelt op social media met de hashtag #WinWithVerstappenCom maakt kans op tickets voor een plek op een van Verstappens eigen tribunes tijdens de Dutch GP. Elke twee weken worden er twee tickets weggegeven.

Artikel gaat verder onder video

RB21 in glazen container

De RB21 is in een grote glazen container geplaatst, waardoor fans de wagen van alle kanten kunnen bekijken en fotograferen. Naast de auto zelf zijn er ook unieke stukken uit Verstappens loopbaan te zien in de winkel. Zo is zijn allereerste kart tentoongesteld, waarmee hij op vierjarige leeftijd zijn eerste meters reed. Daarnaast zijn er diverse helmen van dichtbij te bewonderen. Dus voor wie graag een Formule 1-auto van dichtbij wil bewonderen, moet even langs Batavia Stad oprijden.

Gerelateerd