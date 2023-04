Vincent Bruins

David Coulthard bekritiseert de Formule 1 voor hoe onnodig ingewikkeld het volgens hem is. De voormalige coureur die in zijn carrière uitkwam voor Williams, McLaren en Red Bull Racing, vindt dat de resultaten meteen bekend moeten zijn, wanneer een race klaar is.

De 52-jarige wijst naar de Grand Prix van Australië waar rode vlag-situaties werden veroorzaakt door crashes van Alexander Albon en Kevin Magnussen, voordat de race op het circuit van Albert Park voor een derde maal werd stilgelegd vanwege een chaotische herstart. Bij deze herstart werd Fernando Alonso in de rondte getikt door Carlos Sainz die daardoor een tijdstraf aan zijn broek kreeg. Tot gisteren probeerde Ferrari deze nog terug te draaien.

Alles wordt geanalyseerd

"Het is zo verwarrend voor ons, voor degenen die al langer racen, voor de toeschouwers, de gasten en de tv-kijkers," begon Coulthard bij het Race Café van Ziggo Sport. "We willen gewoon vermaakt worden door goede autosport. Aan het einde van de race willen we weten wie gewonnen heeft en wie verloren heeft, maar we zitten in een moderne wereld waarin alles geanalyseerd moet worden. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat het lastig is om de wedstrijdleiding te zijn of om de scheids te zijn op het voetbalveld. Je kan niet iedereen blij maken, maar wij moeten vermaakt worden."

Onnodig ingewikkeld

"We moeten zo goed mogelijk aan het einde van een Grand Prix dat hoofdstuk af kunnen sluiten en weten wat de resultaten zijn," vertelde de Schot verder. "Ik denk dat Australië een goed voorbeeld is van dat het onnodig ingewikkeld was. Het zag er niet goed uit op televisie, al hadden we wel geweldige actie. Iedereen houdt wel van een goede crash, zolang je zelf niet degene bent die crasht. We kunnen het beter doen als sport, en ik denk ook dat de stewards het beter kunnen doen, de teams kunnen het beter doen, we kunnen het allemaal wel beter doen."