Stefano Domenicali﻿ heeft zijn visie gegeven over de toekomst van de motortechnologieën in F1. De discussie over de mogelijke terugkeer van de iconische V8-motoren, in een nieuw jasje, houdt de gemoederen nog steeds bezig. De CEO van F1 ziet een kans voor deze motoren, mits ze gecombineerd worden met hybride technologie en duurzame brandstoffen.

F1 staat aan de vooravond van een grote transitie. Vanaf 2026 zal de koningsklasse volledig overstappen op duurzame brandstoffen, een stap die veel aandacht krijgt in de race om te verduurzamen. Toch heerst er een nostalgische aantrekkingskracht naar de kracht en het geluid van de oude V8-motoren. Domenicali is positief over het idee van een comeback, zeker wanneer dit gecombineerd wordt met moderne technologieën. "Ik ben erg blij om te zien dat daar veel steun voor is," aldus de Formule 1-baas tegenover The Race. "Natuurlijk zal dit samengaan met de hybridisering en dat is erg belangrijk. Duurzame brandstof en een V8: ik vind dat geweldig. Hybridisering is, naar mijn overtuiging, de volgende stap richting de toekomst. Maar ik wil de aandacht niet wegnemen van de nieuwe generatie reglementen en motoren die voor volgend jaar gepland staan, want dat zou verkeerd zijn." Veel coureurs hebben zich hier vooral positief over uitgelaten.

Domenicali over V8-motoren in F1

Ondanks de interesse in de V8-motoren ligt de focus van de motorleveranciers vooral op het verder ontwikkelen van de hybride technologieën die niet alleen F1, maar ook straatauto's ten goede komen. De FIA-president Mohammed Ben Sulayem had eerder dit jaar al het idee geopperd om V8-motoren terug te brengen met duurzame brandstoffen, maar dit stuitte op veel weerstand vanuit teams en motorleveranciers, waardoor het voorstel voorlopig in de ijskast is beland. Domenicali: "Laten we ons dus blijven richten op wat er in de komende jaren ontwikkeld moet worden. En dan denk ik dat dát de toekomst is. Daar ben ik het mee eens."

Domenicali over waterstof in F1

Naast de discussie over V8-motoren wordt er gekeken naar andere duurzame technologieën. In het World Endurance Championship wordt al geëxperimenteerd met waterstofauto's. Domenicali ziet waterstof in F1 echter nog als iets voor de verre toekomst. "Dit zou kunnen, maar niet in de komende tien jaar," benadrukt hij. De focus zal voorlopig liggen op hybride technologieën en duurzame brandstoffen, waarmee F1 de komende jaren de toekomst in zal rijden.

