Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 18:33

Lewis Hamilton is zoals we weten met enige regelmaat behoorlijk uitgesproken over zaken als gelijkheid en inclusiviteit en ook zijn strijd tegen racisme is natuurlijk algemeen bekend. De Britse coureur vraagt dit keer op zijn Instagram aandacht voor een neergeschoten Amerikaanse tiener van kleur en eist gerechtigheid.

Hamilton vecht al tijden lang voor meer gelijkheid en inclusiviteit in de Formule 1-paddock. De Britse coureur heeft een aantal speciale programma's bij Mercedes ontwikkeld, die moeten bijdragen aan het verhogen van het aantal 'minderheden' binnen het team. Maar ook daarbuiten probeert de 38-jarige coureur zoveel als hij kan om racisme uit de wereld te helpen. Hij speekt zich regelmatig uit tegenover landen waar racisme nog aan de orde van de dag is en ook de Verenigde Staten horen daar anno 2023 nog altijd bij.

Artikel gaat verder onder video

Neergeschoten tiener

Dit keer neemt de Britse coureur het op voor Ralph Yarl, een zestienjarige jongen die op 13 april 2023 per ongeluk bij het verkeerde huis aanbelde om zijn broers en zusjes op te halen in Kansas City. In plaats daarvan belde hij aan bij de 84-jarige Andrew Lester, die de jongen vervolgens neerschoot. Momenteel verblijft de jongen in het ziekenhuis, waar hij behandeld wordt aan zijn verwondingen. Volgens de aanklager was er sprake van een 'beweegreden op basis van ras' tijdens de schietpartij.

Hamilton vraagt aandacht

Terwijl de familie van Yarl bevestigd heeft dat de Amerikaanse president Joe Biden hen opgebeld heeft om zijn medeleven te betuigen, is het Hamilton die op zijn Instagram-pagina aandacht vraagt voor de zaak. "Ralph Yarl is slechts een kind en werd neergeschoten voor een simpele fout. Ik bedankt God dat hij nog leeft, maar er moet gerechtigheid volgen!!", schrijft de zevenvoudig wereldkampioen.