Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 april 2023 17:04

Mick Schumacher werd afgelopen najaar aan de kant gezet door Haas, maar vond als testcoureur onderdak bij Mercedes. Dat is niet geheel toevallig de ex-werkgever van vader Michael en dat betekende dat Mick zich niet bij iedereen hoefde voor te stellen.

Schumacher bracht door de jaren heen verschillende bezoekjes aan de fabriek in Brackley. Zijn vader racete van 2010 tot en met 2012 in een van de Silberpfeilen, maar ook ruim tien jaar later lopen er nog genoeg bekende gezichten rond. In zijn dagboek op de website van Mercedes schrijft hij dat dat veel voor hem betekent. “Ik waardeer het enorm om te werken met de engineers. Ze luisteren echt naar mijn feedback. Op emotioneel vlak is het ook enorm bijzonder dat ik met veel mensen werk die hier al waren toen mijn vader voor het team reed.”

De voormalig Formule 2-kampioen kwam ook na het ski-ongeluk van zijn vader geregeld terug in Brackley. Zo haalt hij een herinnering uit 2014 aan, toen zijn loopbaan in de autosport nog moest beginnen. “Ik was nog enorm jong, maar stapte toen al stiekem in de simulator. Alles is echter veel groter en moderner geworden. Het is indrukwekkend om te zien hoe alles georganiseerd is. Ik moet er nog steeds aan wennen hoe veelomvattend de voorbereiding hier is, maar ik probeer zoveel mogelijk informatie in me op te nemen.”

Schumacher heeft in Lewis Hamilton en George Russell twee ervaren teamgenoten, die hij vanuit de simulator zo goed mogelijk moet ondersteunen. “Het is fascinerend om met ze te werken, zo’n kans krijg je niet vaak. Je leert ontzettend veel van hun aanpak tijdens een raceweekend, dat had ik zo kort na mijn start eigenlijk nog niet verwacht.”