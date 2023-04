Jordy Stuivenberg

18 april 2023

Fernando Alonso kent een vliegende start bij Aston Martin. De 41-jarige Spanjaard stond in Sakhir, Jeddah én Melbourne op het podium, terwijl voorganger Sebastian Vettel in 2021 voor het laatst een beker mee naar huis mocht nemen. Zit ‘m dat puur in de auto, of maakt ook de coureur het verschil?

Het huwelijk tussen Alonso en Aston Martin is tot dusver een succesnummer. De tweevoudig wereldkampioen maakte de afgelopen jaren nogal eens de verkeerde teamkeuze, maar lijkt nu helemaal op zijn plek. Hij is na Vettel de tweede wereldkampioen die het British Racing Green draagt, maar heeft nu al meer zilverwerk veroverd dan de Duitser in twee volledige seizoenen. Het moge duidelijk zijn dat de Aston Martin AMR23 een stuk sneller is dan zijn voorganger, maar volgens analist Christian Danner zijn de resultaten ook de verdienste van Alonso zelf.

“Ik ben groot fan van Vettel, dat ben ik ook altijd geweest”, vertelt de expert tegenover Motorsport-Magazin.com. “Maar ik denk niet dat hij nu net zo succesvol zou zijn als Alonso. Hij is heel duidelijk, wil gewoon zo hard mogelijk racen en is nergens anders mee bezig. Dat is het grote verschil.” Danner baseert zich onder andere op de verhalen die hij hoort van Tom McCullough, Performance Director bij Aston Martin. De twee kennen elkaar nog uit de tijd dat Danner zelf actief was als coureur.

Alonso en Vettel tijdens een persconferentie in 2022

F1 geen prioriteit meer

“Je moet hem er maar eens naar vragen. Het is waanzinnig hoe Alonso zijn team weet te motiveren. Hij brengt een energie mee en krijgt zo precies voor elkaar wat hij voor elkaar wil krijgen. Vettel heeft dat in principe ook in zich, maar was zeker het laatste jaar al met teveel andere dingen bezig. De consequentie is dat het motiveren van het team er bijna bij inschiet. Daar is bij Alonso absoluut geen sprake van”, beoordeelt Danner de huidige situatie.

Red Bull-technici

Dat betaalt zich niet alleen uit in podiumplaatsen: ook teamgenoot Lance Stroll finishte twee keer bij de beste zes. Danner veronderstelt dat het team ook de vruchten plukt van het aantrekken van meerdere Red Bull-technici en zeker vooraan mee zal blijven doen. “Als je de juiste mensen aantrekt, is er geen enkele reden om niet te presteren. Toch hebben de huidige prestaties me verrast, dat geldt voor de auto én voor Alonso.”