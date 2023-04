Vincent Bruins

Zondag 16 april 2023 16:24

Formule 1-fans kunnen nu hun liefde voor elkaar combineren met hun liefde voor de autosport. Het is mogelijk om in het huwelijksbootje te stappen op het circuit van Imola, nadat het plan om Autodromo Enzo e Dino Ferrari te gebruiken als trouwlocatie groen licht is gegeven door de lokale regering.

Elke F1-enthousiast mag het jawoord uitspreken op het circuit dat gastheer is van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De prijs ligt tussen €410 voor de lokale bevolking en €820 voor mensen die niet inwoners zijn van Imola.

Jarenlang wens geweest

De burgemeester meldde het goede nieuws op Facebook: "Nieuw op het circuit: eindelijk trouwerijen op de Autodromo," aldus Marco Panieri. "Met goedkeuring van de naar Ayrton Senna-vernoemde zaal op Autodromo Enzo e Dino Ferrari, zal het mogelijk zijn om bruiloften te vieren evenals geregistreerde partnerschappen. De suggestie kwam voort uit hart en passie, het is al jarenlang een wens geweest van vele enthousiastelingen. De mogelijkheid om op deze locatie het jawoord voor het leven uit te spreken, maakt ons circuit nog meer multifunctioneel en aantrekkelijk!"

Lamborghini Safety Car

Bij de Facebook-post van de burgemeester werden ook nog foto's geplaatst van een getrouwd stel in een Lamborghini Huracán Safety Car. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt volgende maand gehouden op 21 mei.