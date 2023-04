Vincent Bruins

Zaterdag 15 april 2023 08:47 - Laatste update: 08:50

De FIA maakte afgelopen december wat aanpassingen in de reglementen, zodat het individuele politieke statements van coureurs of teams aan kan pakken en bestraffen. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel kwamen allebei op voor onder andere mensenrechten en de strijd tegen klimaatverandering, maar nu de laatstgenoemde met pensioen is gegaan, is Hamilton een klein beetje alleen. Dat vindt Matt Bishop, voormalig hoofd van communicatie bij McLaren in de tijd dat Hamilton daar reed, en bij Aston Martin tijdens de laatste twee seizoenen van Vettel.

De zevenvoudig wereldkampioen bekritiseerde de nieuwe regels omtrent politieke statements en reageerde: "Ik zou liever niet meer racen en me wel voor mensen hebben uitgesproken, dan blijven doen wat ik aan het doen was."

Hamilton en Vettel snapten elkaar

"Hij kwam als jongeman in de sport, hij was de enige coureur met een donkere huidskleur, niet alleen de enige met een donkere huidskleur op dat moment, maar de enige met een donkere huidskleur ooit in de sport," vertelde Bishop over Hamilton tegenover Sky Sports. "Natuurlijk weet ik niet hoe het is om is om iemand te zijn met een donkere huidskleur, maar ik ben homoseksueel en beiden komen nauwelijks voor in de Formule 1. Vettel zag Lewis absoluut als iemand die hij in vertrouwen kon nemen, bij wie hij advies kon vragen en ik denk dat het wederzijds was. Ze zagen elkaar allebei als mensen die het gewoon snapten op dezelfde manier."

Leegte vullen die Vettel achterliet

"Ik probeer trouwens geen van de andere coureurs te bekritiseren, ik heb met veel van hen gewerkt en iedereen heeft verschillende karakters, meningen en talenten," legde de Brit verder uit. "Ik denk echter dat ik nu wil dat sommige van de andere coureurs overwegen of ze misschien de leegte kunnen vullen die Sebastian heeft achtergelaten, omdat Lewis nu een klein beetje alleen is. En wie denkt dat het een goed idee is om te proberen te voorkomen dat de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1 en de enige coureur met een donkere huidskleur zich uitspreekt over mensenrechten, veel succes daarmee."