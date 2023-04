Vincent Bruins

Donderdag 13 april 2023 12:43

Na het annuleren van de Grands Prix in China van 2020 tot en met 2022 besloot de Formule 1 om het land van Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu ook dit seizoen over te slaan, vanwege de pandemie. Dit heeft gezorgd voor een lentestop van vier weken. De regering van Shanghai zou bij de Formule 1 tevergeefs hebben gesmeekt om de race van dit jaar niet te schrappen.

De laatste Formule 1-race in China werd dus gehouden in 2019. Valtteri Bottas ving de Grand Prix aan vanaf pole position, maar verloor meteen de leiding aan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton die ook de race won. Achter Hamilton en Bottas maakte Sebastian Vettel het podium af in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam als vierde over de streep.

Artikel gaat verder onder video

China is wanhopig

"Ik zou stomverbaasd zijn, als daar volgend jaar geen race is," vertelde Mark Dreyer, oprichter van China Sports Insider en auteur van Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best, tegenover iNews over de terugkeer van Shanghai op de kalender. "China is wanhopig om te proberen weer normaal te worden en realiseert zich dat de rest van de wereld China met enige voorzichtigheid opnieuw benadert." Na het annuleren van de Grand Prix van China van 2023 werd er plotseling gestopt met testen op COVID-19, zijn mondkapjes niet meer verplicht en bestaan apps vergelijkbaar met de Nederlandse CoronaCheck of het coronabewijs daar eigenlijk niet meer.

OOK INTERESSANT: Audi prikt datum voor presentatie Formule 1-project: "China is onze grootste markt"

Shanghai smeekt

Als gevolg van de verdwenen maatregelen werden ontzettend veel mensen besmet met het virus. "Eigenlijk iedereen die ik ken, kreeg het binnen een week of twee in Peking," legde Dreyer uit. "Niemand weet echt wat de cijfers waren qua aantal besmettingen of sterfgevallen of iets dergelijks en dus was er enorm veel onzekerheid. Achter de schermen heeft de regering van Shanghai contact opgenomen met de Formule 1 en ze zeiden: 'Alles komt goed voor april [2023], maak je geen zorgen. COVID is nu weg, we gaan weer open, dus kom alsjeblieft terug.' Ze wilden echt laten zien dat China weer open was en dat ze weer een internationale stad waren." De Formule 1 negeerde de smeekbeden en annuleerde de race in China voor dit seizoen. Ook andere (auto)sporten zijn erg voorzichtig in het proces om terug te keren naar het Zuidoost-Aziatische land.