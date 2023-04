Vincent Bruins

Donderdag 13 april 2023 10:51

Zak Brown heeft een zeldzame collectie raceauto's en Formule 1-bolides. Neil Crompton, voormalig coureur in de V8 Supercars en tegenwoordig presentator, en ook winnaar van de 12 Uur van Bathurst, mocht een exclusief kijkje nemen.

Brown is naast CEO van McLaren ook mede-eigenaar van United Autosports dat met veel succes deelneemt in onder andere de endurance-racerij, waaronder de 24 Uur van Le Mans, en het Supercars-kampioenschap. Samen met zakenman en ook voormalig coureur Richard Dean heeft hij ondertussen een enorme collectie aan legendarische raceauto's opgebouwd. Deze staan allemaal in de workshop van het Britse team.

Collectie

De collectie bestaat uit tientallen waardevolle raceauto's. Zo heeft Brown een speciaal plekje voor een kart van Ayrton Senna. Hij heeft ook de Williams FW11B waarmee Nigel Mansell tweede werd in het Formule 1-wereldkampioenschap in 1987 achter teamgenoot Nelson Piquet. Na het behalen van de wereldtitel in 1992 vertrok Mansell naar Amerika en won in 1993 meteen het IndyCar-kampioenschap in een Lola T93/00 van Newman-Haas Racing. Ook deze maakt deel uit van de collectie evenals de 1992 Galles-Kraco Racing Galmer G92 van Danny Sullivan en nog meer IndyCar-auto's van Penske. Daarnaast staan er onder andere ook nog een Jaguar XJR-10 die werd ontworpen door Ross Brawn, een zeldzame Ford Capri RS3100, een McLaren M8D Can-Am die wordt gerenoveerd, en de NASCAR-auto van Dale Earnhardt waarmee Daniel Ricciardo een demo mocht geven op Circuit of the Americas in het voorprogramma van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2021.

Video

De volledige tour door de collectie van Zak Brown en Richard Dean is hieronder te zien op het YouTube-kanaal van het Supercars-kampioenschap.