Alpine-teambaas Otmar Szafnauer geeft toe dat Daniel Ricciardo toch wel heel dicht bij een deal met het Franse team zat, toen bekend werd dat zijn contract met McLaren werd verbroken. De twee partijen waren in gesprek totdat bleek dat Pierre Gasly ook naar een andere werkgever zocht.

Ricciardo zit momenteel te genieten van zijn jaartje langs de zijlijn, hoewel het plan nog altijd is om terug te keren naar de startgrid in 2024. Op dit moment lijkt er nog geen interesse te zijn in de diensten van de 33-jarige coureur, maar hij wordt ook een aantal keren genoemd als eventuele vervanger, dan wel de opvolger van Sergio Pérez. De Mexicaan heeft nog een contract tot en met 2024 en het is nog onbekend wat Red Bull Racing daarna van plan is.

Het Oostenrijkse team nam de verloren zoon dit jaar weer in dienst als reservecoureur en Ricciardo bekleedt dan ook vooral een rol achter de schermen. De Australiër was voordat hij in 2011 de koningsklasse binnenkwam ook onderdeel van de Red Bull Academy en wist uiteindelijk zeven overwinning te pakken in zijn tijd bij het Oostenrijkse team van 2014 tot en met 2018.

Aan het einde van 2018 maakte hij de overstap naar Renault (Alpine red.) om vervolgens een overstap naar McLaren wereldkundig te maken. Ricciardo was niet via de voordeur vertrokken bij Renault, maar dat weerhield Szafnauer er niet van om een poging te doen om de Grand Prix-winnaar binnen te halen. "We hadden gesprekken met Daniel, kwamen uit bij Pierre toen hij beschikbaar kwam en hij heeft uiteindelijk bij Red Bull getekend. Maar ik denk dat hij een fantastische autocoureur is. Hij is nog jong en het zou me niet verbazen als hij in de toekomst weer gaat racen", zo verwacht Szafnauer een rentree van The Honey Badger.