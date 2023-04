Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 13:17

Het team van Aston Martin wist na het teleurstellende 2022-seizoen ineens een reuzestap naar voren te zetten in 2023. Bij het team van Alpine kijken ze ongetwijfeld likkebaardend naar de renstal waar Fernando Alonso heen vertrokken is. Esteban Ocon gelooft dat zijn team hetzelfde kan bewerkstelligen.

Daar waar je er eigenlijk voorafgaand aan dit jaar vanuit ging dat het team van Alpine, vorig jaar vierde in het wereldkampioenschap, een stap zou kunnen zetten richting de top drie, was het ineens juist Aston Martin dat als een duveltje uit een doosje zich bij de grote teams wist te voegen. Bij de Fransen gaat het aan de andere kant nog allemaal niet vanzelfsprekend tijdens de eerste races van het seizoen, al lijkt er langzaam wel wat verbetering in te zitten.

Geloof houden

Ocon zag natuurlijk teamgenoot Alonso vertrekken richting Aston Martin, waar hij in de eerste drie races van het nieuwe seizoen drie keer naar het podium mocht. Natuurlijk zorgt die sprong naar voren ook bij andere teams voor de nodige jaloezie, maar biedt deze ook hoop. "In onze gedachten moeten we bedenken dat het mogelijk is, anders heeft racen geen zin. Het vorige jaar eindigde in december en we begonnen een nieuw seizoen eind februari, begin maart. Dat is ongeveer drie à vier maanden. Ik heb geen idee of Aston deze stap gedurende het seizoen kon zetten, maar als je uitgaat van drie of vier maanden, dan zit je nog niet tegen het einde van het seizoen aan", citeert Motorsport.com.

Verbeteringen

De Franse coureur vervolgt: "Ze hebben laten zien dat het mogelijk is om een stap te maken als je de juiste dingen vindt. Het is te doen." Ook bij Alpine ziet hij verbeteringen en heeft hij vertrouwen in de dingen die eraan komen. "Ik ben minimaal twee dagen per week in de fabriek. Ik ben bij de aerodynamische afdeling geweest, heb toekomstige ontwerpen gezien en wat we op de auto gaan brengen. Er zitten interessante dingen tussen. Ik kijk ernaar uit om ze op de auto te zien."