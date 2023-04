Remy Ramjiawan

Volgens de wereldkampioen van 1996 Damon Hill, beginnen de jaren inmiddels toch wel te gaan tellen voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. De 38-jarige Brit legt het voorlopig op pure snelheid af tegen zijn teamgenoot en hoewel de Engelsman aangeeft dat de W14 hiervoor de voornaamste reden is, denkt Hill dat de natuurlijke snelheid van Hamilton inmiddels steeds minder wordt.

Het contract van Hamilton loopt tot het einde van 2023 en de Brit is nog altijd op jacht naar zijn achtste wereldtitel. Inmiddels wordt er getwijfeld of dit wel bij Mercedes behaald zal gaan worden en het team van Ferrari werd de afgelopen weken in verband gebracht met de 38-jarige Mercedes-coureur. In het onderlinge duel met George Russell heeft Hamilton dit jaar nog geen kwalificatiesessie sneller weten af te sluiten en in de F1 Nation Podcast gaat Hill in op de leeftijd van de meervoudig kampioen.

Oudere coureur

Hill heeft het in de podcast over het verschil tussen een ervaren coureur en een jonkie en daarbij kijkt hij naar het verleden. "Niki Lauda liet Alain Prost opbloeien. Als de oudere, ervaren coureur geconfronteerd wordt met de snelheid van een jonge aanwinst, kunnen ze daar depressief van worden of hun energie steken in het zorgen voor het resultaat in de race. Ze kunnen wat opgeven in de kwalificatie. Eind jaren dertig kunnen ze die fenomenale ronde misschien niet meer rijden, ze concentreren zich te veel op de ronden", zo legt Hill uit. Hij haalt er een voorbeeld van zichzelf bij: "Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik een motor testte toen ik 20 jaar oud was. Ik vloog over het circuit. Als je ouder wordt, misschien valpartijen hebt gehad, zeggen je hersenen: 'Ik moet voorzichtiger zijn'."

Russell en Hamilton

Russell heeft lang op zijn kans bij Mercedes moeten wachten en die lijkt hij momenteel met twee handen aan te grijpen. "George is supersnel en geniet van het begin van zijn carrière. Ik weet niet of Lewis heeft erkend dat hij daar niet aan kan tippen. Ik weet zeker dat hij dat uiteindelijk wel zal doen. Het is mogelijk dat de instinctieve, onbewuste snelheid hem begint te verlaten", zo analyseert Hill.

Hamilton is natuurlijk nog steeds op jacht naar zijn achtste wereldtitel en Hill verwacht dat zijn landgenoot daar nog wel goed genoeg voor is. "Deze jongens verliezen niet wat ze weten en hoe ze het moeten doen. De dagen zijn zeldzamer, moeilijker op te roepen", zo verwacht de oud-kampioen. Daarnaast kunnen jonge coureurs ook nog grillig zijn: "Af en toe doet George iets onbezonnen. Hij heeft van die ongeduldige momenten gehad. Maar hij is veel betrouwbaarder, minder vatbaar voor crashes of fouten dan anderen."