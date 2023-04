Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 april 2023 18:13 - Laatste update: 18:14

Haas-teambaas Guenther Steiner gaat niet mee met de kritiek op de dominantie van Red Bull Racing. Er gaan wat stemmen op die spreken over een 'saai' seizoen, maar de markante teambaas wijst juist naar de vonken tussen de twee coureurs van het Oostenrijkse team, Max Verstappen en Sergio Pérez.

Red Bull Racing heeft het in 2023 voorlopig weer het beste voor elkaar qua snelheid met de RB19. Voorlopig lijkt Aston Martin nog het dichtst in de buurt te komen voor de formatie uit Milton Keynes, maar het team uit Silverstone is nog geen bedreiging voor de overwinningen. Geluiden uit de paddock wijzen naar een aanpassing van het reglement, om de achterliggers dichter bij het Oostenrijkse team te krijgen, maar Steiner zou dat een aanpassing voor de 'show' vinden en verwacht bij Autosport.com dat het veld ook zonder een wijziging dichter bij elkaar gaat komen.

Artikel gaat verder onder video

Strijd tussen duo van Red Bull

Nu Red Bull lijkt te beschikken over het beste materiaal, lijkt ook de strijd voor het kampioenschap tussen de rijders van het Oostenrijkse team te gaan en Steiner kan daar wel van genieten. "De show is secundair, maar ik denk dat het (achterstand op Red Bull red.) zichzelf wel oplost en dan hebben we nog steeds een goede race vooraan met Checo en Max, die niet zonder vonken lijkt te zijn, zonder show. Er zit een showelement in", zo wijst Steiner naar een strijd die nog weleens geniepig kan gaan worden.

Guenther Steiner

Buitenkansjes pakken

Formule 1-teams kijken natuurlijk graag bij de concurrentie af om een voordeel te behalen en ook Steiner zit niet stil. "Het is duidelijk dat Red Bull op dit moment een voordeel heeft, maar ik zou niet zeggen dat ze dat voordeel nu voor de komende twintig races behouden", zo legt hij uit. De beperking op de ontwikkelingstijd wijst hij dan ook aan als voornaamste factor: "Iedereen zal de achterstand inhalen, en hopelijk ontdekken we hoe Red Bull aan dit voordeel is gekomen en kunnen we het kopiëren, of iets soortgelijks doen. Iedereen zal hard werken. Dan moet je nooit vergeten dat Red Bull de straf van vorig jaar heeft gekregen, ze kunnen dit jaar minder ontwikkelen in de windtunnel, dus ze kunnen in theorie niet meer veel vooruit."