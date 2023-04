Sander Lamers

Dinsdag 11 april 2023 15:30

Aston Martin boekte afgelopen winter progressie waardoor de Britse renstal in de nek van Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez hijgt. Fernando Alonso verwacht dat de komende de races de verschillen met dat team steeds kleiner worden. Hij doelt daarmee op aanpassingen die doorgevoerd worden in Bakoe.

Al vanaf de eerste race dit seizoen blijkt de Aston Martin competitiever dan voorheen. Alonso wist in de afgelopen drie races drie keer derde te worden. Momenteel neemt de renstal de tweede plaats in het constructeurskampioenschap in. Het team laat de Ferrari’s en Mercedessen voorlopig achter zich. Red Bull Racing lijkt voor nu nog een maatje te groot, al is wel gebleken dat Aston Martin in staat is weerstand te bieden, iets wat vorig jaar vrijwel ondenkbaar was.

Artikel gaat verder onder video

Aanpassing aan Aston Martin

Na de drie podiumplaatsen snakt Alonso naar meer. De eerstvolgende race is Azerbeidzjan, het stratencircuit met een aantal lange rechte stukken. Tussen het laatste raceweekend in Australië en wedstrijd in Bakoe zitten vier weken. Genoeg tijd om terug naar de tekentafel te gaan en voorbereidingen te treffen voor de volgende race. Naar verluidt krijgt de Aston Martin een nieuwe vleugel die de topsnelheid van de auto verbetert. "Vanaf nu zullen we waarschijnlijk de prestaties zien veranderen, race voor race, afhankelijk van wie upgrades meenemen die goed genoeg zijn”, aldus de tweevoudig wereldkampioen tegenover Sport.es.

Grote veranderingen in Bakoe

De veranderingen in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn volgens Alonso voorlopig de grootste. "Bakoe is een zeer belangrijke race voor ons. We gaan een zeer interessante fase van het seizoen in. De vraag rijst welk team zijn wagen het snelst ontwikkelt. In deze eerste drie races (Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië, red.), zo ver weg van Europa, waren er meestal geen grote nieuwe ontwikkelingen”, stelt hij.