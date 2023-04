Vincent Bruins

Zondag 9 april 2023 09:42

Lando Norris is van mening dat de staande herstarts na rode vlag-situaties puur voor de show zijn. De McLaren-coureur denkt dat rollende herstarts beter waren geweest in de slotfase van de Grand Prix van Australië. De derde en laatste neutralisatie werd veroorzaakt door een crash na een staande herstart waarbij vier coureurs uitvielen, waaronder Nyck de Vries

Norris ving de race op het circuit van Albert Park aan vanaf de dertiende positie. De Brit ontweek de carambolage en kwam als zesde over de streep om zijn eerste punten te pakken van dit seizoen. Ook zijn teamgenoot finishte voor het eerst in de top tien. Oscar Piastri reed van P16 naar P8.

Rollende start beter

"Ik heb het gevoel dat je zoveel pech kunt hebben. Ik haat het gewoon," legde Norris uit over de staande herstarts na afloop van de race in Melbourne tegenover de aanwezige media. "Ik denk dat een rollende start in deze situaties beter is, omdat je het gevoel hebt dat je zo hard kunt proberen... Je kunt zo'n goede race rijden, maar als iemand dan even niet oplet en een wiel blokkeert in de eerste bocht, dan wordt je race gewoon afgemaakt. Ik hou niet van de [staande] herstarts. Het is niet eerlijk voor de vele mensen die goed werk hebben geleverd om vervolgens te worden uitgeschakeld. Ik betwijfel of ze iets gaan veranderen."

Achter Safety Car finishen eenvoudiger

"Ik denk dat als we achter de Safety Car waren geëindigd, het wat eenvoudiger zou zijn geweest," vervolgde de 23-jarige. "Iemand doet iets stoms in bocht één, blokkeert en je race is voorbij, puur omdat ze de show spannender willen maken. Uiteindelijk weet ik dat het een show is, maar we zijn hier niet alleen maar om een goede show neer te zetten. We willen tegen elkaar racen en eerlijk zijn en ik denk niet dat het voor iedereen eerlijk is. Het voelt dus alsof de rode vlaggen gewoon voor de show was."