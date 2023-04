Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 17:18

Lewis Hamilton wordt wegens zijn aflopende contract met enige regelmaat in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zit echter wel in zijn herfst van zijn loopbaan en Johnny Herbert vraagt zich af of er nog wel genoeg tijd is voor de overstap.

De teleurstellende openingsweken van het nieuwe seizoen hebben voor de nodige vraagtekens gezorgd rondom de toekomst van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk in de winter al om de tafel gaan om zijn na 2023 aflopende verbintenis met Mercedes te verlengen, maar volgens berichtgeving heeft men inmiddels de onderhandelingen in de koelkast gezet. Daarbovenop kwamen ook nog eens zijn kritische woorden richting het team rondom de Grand Prix van Bahrein. Dat zorgde automatisch voor vraagtekens over zijn toekomst.

Aflopend contract

Richting de tweede race in Djedda werd de zevenvoudig wereldkampioen veelvuldig in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari, al gaf hij aan zelf niet van plan te zijn om Mercedes de rug toe te keren. Inmiddels lijkt te storm weer wat te zijn gaan liggen na het goede resultaat in Australië, maar feit blijft wel dat Hamilton na dit seizoen uit zijn contract loopt en de toekomst van de Mercedes-coureur dus nog allerminst onzeker is. De naam van Hamilton blijft dan ook in combinatie met Ferrari genoemd worden.

Genoeg tijd voor Ferrari?

Herbert ziet echter een heel belangrijk probleem voor die overstap: tijd. "Zou hij naar Ferrari kunnen gaan? Wil hij daarheen omdat hij denkt dat hem dat een kampioenschap oplevert? Heeft hij het gevoel dat hij net als Michael Schumacher daar dingen kan veranderen en in positieve zin kan doen omdraaien? Het probleem daarmee is tijd", vertelt Herbert tegenover The Standard. "Ik denk dat het allemaal neerkomt op wat er bij Mercedes gebeurt. Kunnen ze het omdraaien? Als dat niet lukt en Lewis heeft nog steeds het heilige vuur, waar moet hij dan heen?", vraagt hij zich ten slotte af.