Aston Martin-teambaas Mike Krack gelooft dat Fernando Alonso de middelen heeft om dit jaar de Grand Prix van Monaco te winnen. De tweevoudig wereldkampioen stond tot nu toe al op het podium in alle drie de Formule 1-races in 2023 nadat hij de overstap maakte van Alpine.

Alonso is tot nu toe dit seizoen duidelijk beter aan het presteren dan teamgenoot Lance Stroll, die terug is gekeerd van een blessure aan zijn pols. Krack denkt dat de combinatie van de Spanjaard en de auto van Aston Martin "magisch" zou kunnen zijn. Daar heeft hij een specifiek circuit voor op het oog waarop de auto van Aston Martin kan excelleren.

Aston Martin heeft tekortkomingen

"Ik denk dat er sommige circuits zijn waar de combinatie van deze coureur (Alonso) met deze auto nog magischer kan zijn", zei Krack tegen Albert Fabrega, geciteerd door Marca. "Kom op, we gaan Monaco proberen. We hebben tekortkomingen op zeer lange rechte stukken. Dat is geen geheim. We hebben het gezien en we moeten eraan werken. Het is veel werk om dat goed te krijgen. Op circuits waar dit niet zoveel uitmaakt, kunnen we meer vertrouwen hebben, maar snel zijn in deze races is niet alles. Je moet snel zijn, je moet afmaken, geen fouten maken en dan kijken wat het resultaat is."

Red Bull dominant

Red Bull kan de opmerkelijke lineaire snelheid die de RB19 op dit moment heeft, niet verbergen. Dat is wat teams vertrouwen geeft in de aanloop naar plaatsen als Monaco. Er is maar één DRS-zone in de straten van het vorstendom vergeleken met de vier in Albert Park waar Red Bull het grootste deel van hun rondetijd behaalde. Dat zou wel eens de deur kunnen openen voor een team als Aston Martin, Mercedes of Ferrari om naar de race van het seizoen in de Formule 1 te komen en het feest van de regerend kampioen te bederven.