Lars Leeftink

Zaterdag 8 april 2023 11:04

Het seizoen 2023 is nog niet het seizoen van Ferrari, maar volgens Frans Verschuur is dit niet zo raar en wordt er geduld gevraagd. De veranderingen in de organisatie zorgen voor een overgangsperiode, en de Nederlander hoopt dat teambaas Frederic Vasseur de tijd krijgt om alles op orde te krijgen.

Dit is tot nu toe in 2023 namelijk nog niet echt gelukt. Het is een komen en gaan van mensen binnen de organisatie van de Italiaanse renstal, en op de baan gaat het niet veel beter. Het historische team scoorde afgelopen weekend zelfs helemaal geen punten in Melbourne en staat nu vierde achter Red Bull Racing, Mercedes en Aston Martin. Het is een schril contrast met 2022, toen het team na drie races al twee keer een race gewonnen had en stevig op P1 stond bij de constructeurs. Volgens Verschuur is het verschil met vorig jaar verklaarbaar.

Verschuur over Ferrari

In een interview met GPFans vertelt Verschuur over de huidige situatie van het historische team, waar de frustratie zeker bij de coureurs begint toe te nemen. "De jongens worden steeds meer gefrustreerd, zeker bij Ferrari. Die streden vorig jaar voor de tweede plek, en nu lopen ze ineens met P4 te kloten. Ze scoorden geen eens punten in Australië. Het wordt een beetje penibel, maar dat is logisch." Verschuur legt uit. "Het duurt even voordat Vasseur het team heeft geherstructureerd. Dat gaat niet van de een op de andere dag. 'Daar zit er nu eentje, dus nu zullen ze wel gaan winnen.' Zo werkt dat niet. Het is hetzelfde als met een voetbalelftal: het heeft tijd nodig."

Vasseur is bezig

Verschuur ziet dat Vasseur daarmee bezig is en kan zelfs al wat verbetering zien. "Hij is daarmee bezig, want hij heeft van alles al gedaan. Dit pitstops, dat zie je al, die gaan goed en zijn snel. Daar zit echt een structuur in. " Hij verwacht wel dat de Italiaanse renstal geduld moet hebben. "Vasseur is echt wel bezig, maar die weet ook wel dat het tijd nodig heeft. Het wordt echt pas het einde of in ieder geval in de tweede helft van het seizoen. Op een kwart van het einde van het seizoen zullen ze er wel bijzitten." Volgens Verschuur is de druk niet per se iets waar Vasseur zich druk om maakt. "Ik denk dat hij daar niet zo wakker van ligt en hij dat ook wel opvangt. Hij weet dat hij nieuwe mensen heeft die ingewerkt moeten worden of ze zijn nog niet begonnen of kunnen nog niet beginnen. Daar zit het geduld wat Ferrari zal moeten hebben, en die Italianen hebben soms geen geduld. In dit geval moeten ze wel geduld hebben, want het komt echt wel. Het duurt gewoon lang."