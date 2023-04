Remy Ramjiawan

Zaterdag 8 april 2023 07:02

Jenson Button heeft zijn mening gegeven over de moeite die Lewis Hamilton heeft om met de W14 om te gaan, met een inzicht in waarom het ontwerp niet geschikt is voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Button en Hamilton werkten tussen 2010 en 2012 als teamgenoten samen bij McLaren, voordat Hamilton de beslissing nam om naar Mercedes te vertrekken. Het heeft de inmiddels 38-jarige coureur geen windeieren gelegd, want samen met het Duitse team wist de Brit maar liefst zes wereldtitels te verzamelen. De renstal uit Brackley heeft echter met de W13, maar ook met de W14 een auto geproduceerd waar de zevenvoudig kampioen maar lastig uit de voeten mee kan en Button legt bij Sky Sports F1 de vinger op de pijnlijke plek.

Artikel gaat verder onder video

Plaatsing cockpit

Hamilton heeft zich in het 2023-seizoen al een aantal keren uitgelaten over de W14 en was louter negatief. Hoewel de Brit afgelopen zondag op het podium stond in Melbourne, zijn de problemen nog steeds aanwezig. Het onderlinge kwalificatieresultaat laat ook niets aan de verbeelding over, want George Russell wist zijn teamgenoot al drie keer te verslaan. Hamilton vertelde eerder dit jaar dat het team niet naar hem had geluisterd en dat had te maken met de plaatsing van de cockpit. Deze zou te ver naar voren staan en daardoor mist Hamilton het juist gevoel.

'Lewis rijdt vrij agressief'

Button kan die kritiek wel plaatsen: "Nou, hij heeft geen gevoel en ik denk dat dat het grootste probleem is. De manier waarop Lewis rijdt, is vrij agressief op het gaspedaal, vrij agressief op de rem en hij doet alles via het stuur. Dus hij moet echt voelen wat er gebeurt via de achterkant van de auto door zijn armen. En dat gevoel heeft hij nu niet. Dus hij heeft niet het vertrouwen om de auto te pushen. En deze auto's zijn sowieso lastig, ze staan altijd op scherp, vooral in de kwalificatie. En als hij dat vertrouwen niet heeft, kan hij niet het maximale eruit halen."