Horner legt 'unieke' filosofie Red Bull uit: "Dan doe je het veel beter"

Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 april 2023 16:39 - Laatste update: 18:43

Volgens Christian Horner is plezier één van de belangrijkste factoren om het maximale uit de coureurs te halen. De Brit leidt sinds 2005 het team van Red Bull Racing en legt in de podcast Mind Set Win de werkwijze van het Oostenrijkse team uit.

De Britse teambaas heeft in zijn jaren bij het team de beschikking over twee kampioenen gehad. In de jaren rondom 2010 was dat Sebastian Vettel en in 2023 is dat Max Verstappen. Red Bull staat bekend als een bikkelhard team waarbij eigenlijk alleen maar de prestaties tellen. Toch geeft Horner toe dat hij plezier boven alles stelt, want op die manier halen coureurs het maximale uit zichzelf, zo vindt hij.

Artikel gaat verder onder video

Plezier boven alles

Horner is van mening dat intrinsieke motivatie uiteindelijk de doorslag geeft en niet factoren van buitenaf. "Ik heb altijd geloofd dat als je plezier hebt in wat je doet, je het veel beter doet. Natuurlijk moet er een verlangen zijn en er moet honger en vastberadenheid zijn, om succesvol te worden", zo legt hij de in zijn ogen belangrijkste succesfactoren uit.

OOK INTERESSANT: Todt onthult telefoongesprek met Horner en Wolff tijdens Abu Dhabi 2021

OOK INTERESSANT: Sprankje hoop voor terugkeer Duitse Grand Prix vanaf 2026: "Ziet er goed uit"

Peptalk Abu Dhabi 2021

Wellicht één van de belangrijkste momenten uit de carrière van de Brit, was toch wel de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Lewis Hamilton en Max Verstappen konden allebei de wereldtitel te grazen nemen en in de voorbereiding op die race vertelde Horner tegen zijn team: "Wat de uitkomst van de race ook is, ga erop uit en geniet ervan. Je hebt het hele seizoen gewerkt om in deze positie te komen. Het is een ongelooflijk seizoen geweest. Zet jezelf niet onder druk, geniet er gewoon van", aldus Horner die een aantal uren later die dag, Verstappen zijn eerste wereldtitel zag pakken.