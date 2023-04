Lars Leeftink

Woensdag 5 april 2023 14:29 - Laatste update: 14:30

Mike Krack, teambaas van Aston Martin, heeft onthuld dat het team van plan is om upgrades mee te nemen voor hun 2023-auto richting vier races: de Grand Prix van Azerbeidzjan, Emilia Romagna, Canada en Silverstone.

Het in Silverstone gevestigde team heeft sinds eind 2022 een enorme winst geboekt en wordt nu beschouwd als één van de grootste uitdagers van regerend kampioen Red Bull Racing. Fernando Alonso heeft al drie opeenvolgende podiumplaatsen voor het team veiliggesteld in zijn eerste drie races met het team, nadat hij na het vorige seizoen was overgestapt van Alpine om de gepensioneerde Sebastian Vettel te vervangen bij Aston Martin. Lance Stroll heeft ondertussen twee solide puntenfinishes veiliggesteld na hersteld te zijn van een trainingsongeval tijdens de winterstop. Aston Martin was in staat om hun auto in 2022 in hoog tempo te ontwikkelen, en nieuwe faciliteiten op hun Silverstone-basis zullen de ontwikkeling alleen maar versnellen.

Voortborduren op 2022

Krack, die de afgelopen 12 maanden het speerpunt was van de Aston Martin-revolutie, legde uit dat hij graag een vergelijkbaar patroon als de ontwikkeling van het team in 2022 wil volgen, toen de auto in de loop van het seizoen verbeterde. “We zullen een aantal nieuwe onderdelen hebben in Bakoe, Imola, Montreal en een aantal in Silverstone,” onthulde hij. "Maar we zullen elke keer een klein nieuw onderdeel toevoegen zodra het klaar is in plaats van te wachten om alles op één hoop te gooien en er grote pakketten van te maken. Het is een aanpak die ons vorig jaar goed is bevallen. In Australië hebben we een paar kleine dingen meegenomen om te testen, terwijl we blijven leren over de AMR23, hoewel niets echt een update was. We proberen nog steeds sterke en zwakke punten te identificeren, waar we moeten verbeteren en waar we ons op moeten richten."

Daar waar veel mensen hadden verwacht dat Ferrari en Mercedes de teams zouden zijn die een stap richting Red Bull zouden zetten, is het dus Aston Martin geworden. Het gestelde doel van het team, het beste team van het middenveld worden en af en toe meedoen om podiumplekken, kan na drie succesvolle raceweekenden al bijgesteld worden. Het team doet volop mee en heeft achter Red Bull momenteel wellicht zelfs de tweede auto van de grid. Het team zit in ieder geval op een vergelijkbaar niveau als Ferrari en Mercedes, en met de upgrades die eraan zitten te komen kan dit proces nog sneller gaan. Wie weet wat er dan nog verder in zal zitten voor het team van eigenaar Lawrence Stroll.