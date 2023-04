Lars Leeftink

Na een drukke maand maart is het seizoen bij de meeste grote raceklassen daadwerkelijk begonnen. In april wordt het alleen maar drukker, waardoor een overzicht wellicht handig is. Er wordt deze maand onder meer geracet in Nederland.

In maart begonnen onder meer IndyCar, Formule 1 en MotoGP aan het nieuwe seizoen. Daarnaast kwamen ook de WRC, NASCAR en Formule E in actie en was er genoeg enduranceracen. In april gaat het, zover mogelijk, nog drukker worden. Er gaan geen raceklassen beginnen aan hun nieuwe seizoen, maar er zijn meerdere raceklassen die twee keer of zelfs vaker in actie komen tijdens deze maand.

Formule 1

Dankzij het wegvallen van de Grand Prix van China zijn de coureurs in de Formule 1 begonnen aan een extra rustperiode, een soort lentestop. Op 28 april begint het volgende raceweekend pas weer, dan in de straten van Bakoe. De Grand Prix van Azerbeidzjan leverde de afgelopen jaren veel spektakel en controversie op en zal ook voor veel teams de eerste race zijn waarin er upgrades komen.

Formule E

In de Formule E staan er deze maand twee races op het programma, maar die worden allemaal in hetzelfde weekend verreden. Het raceweekend in Berlijn (22 en 23 april) levert namelijk twee races op. Op zaterdag is de eerste race, waarna er op zondag nog een race is. Robin Frijns, die inmiddels terug is gekeerd, zal dan op zoek gaan naar de eerste punten voor hem en zijn team.

IndyCar

In IndyCar zijn er twee races geweest dit seizoen, en in april komen daar een derde en vierde race bij. Richting de Indy 500 in mei gaan Rinus VeeKay en zijn collega's op 16 april rijden in Long Beach, terwijl er aan het einde van de maand (30 april) gereden wordt in Birmingham. Een mooie kans voor VeeKay dus om richting de top tien in het klassement te gaan. Hij staat momenteel zestiende.

WRC

Er wordt deze maand ook weer geracet in het World Rally Championship. Tijdens het weekend van 23 april staat de rally van Kroatië op het programma. Het is de derde rally van het seizoen, nadat er in maart een rally in Mexico op het programma stond. Voor nu staat Sébastien Ogier op P1, voor Thierry Neuville en Kalle Rovanperä. Het verschil tussen de drie is maar vier punten.

NASCAR

In de NASCAR Cup Series staan er deze maand ook weer veel races op het programma. Op 10 april begint het al met het raceweekend op de Bristol Motor Speedway (Food City 500). Daarna staan de NOCO 400 (Martinsville, 16 april), GEICO 500 (Talladega, 23 april) en de Würth 400 (Dover, 30 april) op het programma. Elk weekend dus een race.

MotoGP

In april staat er voor de MotoGP twee raceweekenden op het programma. Het begint op 16 april tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten. Dat raceweekend wordt er gereden op het Circuit of the Americas. Vervolgens is er tijdens het weekend van 30 april ook een raceweekend in Spanje, waar er op het circuit in Jerez wordt gereden. Het weekend van 30 april wordt dus een druk weekend voor fans, met Formule 1, MotoGP, NASCAR en IndyCar.

MXGP

En voor de hele grote MXGP-fans wordt het nog wat drukker, want tijdens het weekend van 30 april staat ook de Grand Prix van Portugal nog op het programma. Komend weekend, het weekend van 10 april, staan er races in Zwitserland op het programma tijdens de Grand Prix in het Alpenland. Twee races dus voor Jeffrey Herlings en zijn collega's.

WSBK

Tot slot de Superbikes, waar ze in maart ook begonnen zijn aan het seizoen 2023. De komende maand is het tamelijk rustig voor de raceklasse, maar voor Nederlandse fans wordt het een speciale maand. Tijdens het weekend van 23 april staat namelijk de races in Assen op het programma. Het is tevens ook de enige raceweekend van het wereldkampioenschap bij de Superbikes die in april op het programma staat.