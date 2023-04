Brian Van Hinthum

Sergio Pérez is dit seizoen op een veelbewogen manier afgetrapt. De Mexicaan laat zich steeds horen in de media en wil Max Verstappen het vuur aan de schenen leggen. Op zaterdag in Melbourne bood hij zijn 'titelaspiraties' echter weinig goeds door zijn RB19 in de grindbak te parkeren. Er is werk aan de winkel.

We gaan om het geheugen op te frissen even terug naar 13 november 2022. Vlak na het opvangen van de uitzinnige Mercedes-boardradio van de winnende George Russell, hoorden we hoe het eraan toe ging op het Red Bull-kanaal. Het was geen vriendelijke bedoeling. Nadat we meekregen hoe race-engineer Gienpiero Lambiase aan Verstappen vroeg wat er in hemelsnaam gebeurd was, gaf de wereldkampioen op zijn Verstappens antwoord: "Ik heb het je laatst al verteld, jullie hoeven dit niet nog een keer aan mij te vragen, oké? Ben ik duidelijk?! Ik heb mijn redenen gegeven en daar sta ik nog steeds achter", vanaf daar werd het natuurlijk speculeren geblazen over wat de mogelijke redenen konden zijn.

Aan de andere kant hoorden we hoe Pérez foeterde over zijn teamgenoot. De Mexicaan was immers beloofd dat Verstappen hem bij het falen van zijn missie om jacht te maken op zijn voorliggers voorbij zou laten gaan met het oog op dus die belangrijke tweede plek in het kampioenschap, maar hij moest toezien hoe er geen gehoor werd gegeven aan de afspraken. "Nou, bedankt hé jongens", foeterde Pérez na het finishen in São Paulo. Christian Horner probeerde de boel nog te sussen, maar het was al te laat. "Sorry daarvoor Checo, we zullen het later bespreken in de debrief", probeerde hij hem te kalmeren. Pérez had echter allang zijn mening klaar over Verstappen. "Ja, het laat wel zien wie hij echt is!"

Scheurtjes binnen Red Bull

We waren net getuige geweest van de eerste scheurtjes binnen de Red Bull-formatie, toen Verstappen besloot om geen gehoor te geven aan de teamorder en zo dus Pérez aan extra punten te helpen in de strijd om de tweede plek van het kampioenschap. Lange tijd leken Verstappen en Pérez uitstekend samen door één deur te kunnen. Op de momenten voor de camera zag het er altijd naar mijn idee uit alsof ze het oprecht goed met elkaar konden vinden, maar na de Grand Prix in São Paulo leek er toch een soort mini-beerput open te gaan. Zo kwamen er verhalen over Monaco - waar de Mexicaan in de kwalificatie doelbewust zijn auto in de muur parkeerde om Verstappen te stoppen - en sindsdien vraag je je toch elke keer af of het allemaal wel zo goed zit tussen de twee Red Bull-coureurs.

Je hoopt dan toch dat het tweetal gedurende de winter weer wat rust heeft gevonden richting het nieuwe seizoen, maar voorlopig lijkt daar weinig van terecht te zijn gekomen. Pérez spreekt meer dan ooit uit voor zijn eigen kansen te willen gaan en weinig meer te voelen voor het in dienst rijden van Verstappen en daarmee gooit hij naar mijn idee zijn eigen ramen in bij de Oostenrijkse renstal. Laten we vooral in het achterhoofd houden dat het contract van de man uit Guadalajara na 2024 afloopt en er voor Red Bull genoeg andere opties zijn om de man die op dat moment de 34 jaar aantikt te vervangen.

Nieuwe kandidaten naast Verstappen

Neem bijvoorbeeld Yuki Tsunoda. De Japanse coureur lijkt sterk begonnen te zijn aan het nieuwe seizoen en ook teambaas Franz Tost gooide recent olie op het vuur. "Yuki heeft tot nu toe twee extreem sterke races gehad. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is niet zijn schuld dat we als team nog niet competitief zijn. Voor zover ik weet heeft Pérez een contract voor volgend jaar. Alles wat ik kan zeggen is dat Yuki op het goede spoor zit. Hij is op ieder vlak gegroeid, maar ik denk dat hij in 2024 weer voor AlphaTauri moet rijden. In 2025 is hij denk ik klaar voor Red Bull", zei de teambaas van het tweede Red Bull-team. In het kader van de recente ontwikkelingen rondom Pérez zijn die opmerkingen op zijn minst bijzonder te noemen.

De druk op Pérez wordt zodoende alsmaar groter en groter. Momenteel heeft hij absoluut de verkeerde afslag genomen als het zijn doel is om ook na 2024 nog actief te zijn voor de Milton Keynes-formatie. Het is eigenlijk het domste wat je kan doen: het zagen aan de stoelpoten van je teamgenoot waar eigenlijk als het ware het hele team omheen gebouwd is en waar de hele organisatie al vanaf zijn zeventiende wilde plannen mee heeft. Pérez moet zich veel beter schikken in de rol waar hij voor gehaald is. Laten we het de Valtteri Bottas-rol noemen.

Verliest Marko zijn geduld?

De Finse coureur reed destijds ook volledig in dienst van Lewis Hamilton (Valtteri, this is James!) die samen met hem de kampioenschappen aaneen reeg. Hoewel we zelfs Bottas af en toe hoorden klagen, was er wel altijd sprake van een optimale sfeer tussen het Mercedes-tweetal en zo ontpopte hij zich tot ideale teamgenoot van Hamilton. Ik kan me goed voorstellen dat ook Verstappen van zo'n scenario droomt. Hoewel de Nederlander zich niet druk zal maken om het verslaan van Pérez - Verstappen is nu eenmaal een veel betere coureur - wordt op deze manier toch constant de harmonie binnen de renstal op de proef gesteld. Dat zal zorgen creëren bij Helmut Marko en Christian Horner.

Diezelfde Marko lijkt steeds meer zijn geduld met de Mexicaan te verliezen. Tijdens de Grand Prix van Australië leek Horner na de crash van de Mexicaan in de openingsfase nog we redelijk vergevingsgezind, maar Marko was een stuk kritischer op zijn pupil. De Oostenrijker wilde niks weten van mogelijke technische problemen aan de RB19 die de crash van Pérez veroorzaakte en zei hardop in de media dat hij zelf gewoon een fout maakte, weggleed en daarom dus op zondag vanaf P20 de race moest beginnen. Het was naar mijn idee weer eens een teken aan de wand dat de toch al niet zo geduldige Marko langzaam maar zeker zijn geduld met de Mexicaan begint te verliezen. Zoals bekend is Verstappen natuurlijk zijn absolute troetelkindje en dus zal Marko het niet snel leuk vinden als er een mogelijk ontevreden Nederlander in zijn renstal zit.

Gratis tips aan Checo

Ik denk dat er momenteel voor Pérez maar één ding op zit als hij na 2024 nog actief wil zijn bij het snelste team op de grid, zeker met de achterliggende gedachte dat ook Verstappen's maatje Daniel Ricciardo tegenwoordig binnenboord is bij het team: schik je in je rol als nummer twee, accepteer het feit dat je nu eenmaal een stuk minder getalenteerd bent dan Verstappen, geniet van je tijd bij een topteam in de Formule 1, pak af en toe je overwinningen en pole positions wanneer Verstappen het laat afweten en ontpop je zodoende tot de perfecte nummer twee voor Red Bull. Wordt het ook binnen het team een stuk gezelliger van en dat scheelt hopelijk een hoop dreigende Mexicanen in de DM-inbox van analisten en oud-coureurs die kritisch over jou spreken, Checo.