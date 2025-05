Martin Brundle begrijpt de beslissing van Alpine om Jack Doohan voor in ieder geval de komende vijf races te vervangen door Franco Colapinto. De Formule 1 is immers geen leerschool, aldus de Britse commentator.

Het Formule 1-team van Alpine heeft een merkwaardige week achter de rug. Waar eerst het verrassende nieuws naar buiten kwam dat teambaas Oliver Oakes per direct zijn biezen had gepakt bij het team, volgende enkele dagen later de aankondiging dat Jack Doohan vanaf het aanstaande raceweekend in Imola wordt vervangen door Franco Colapinto. De 21-jarige Argentijn heeft een contract voor vijf races voorgeschoteld gekregen, waarna de Franse fabrieksformatie de zaak opnieuw wil gaan evalueren.

Brengt Colapinto meer geld op?

"Is het een geldkwestie?" vraagt Martin Brundle zich hardop af bij Sky Sports. "Brengt Colapinto zoveel geld op? Hij heeft bij Williams meerdere auto's kapotgereden, maar ook laten zien dat hij potentie heeft. Uiteindelijk is het zo dat een coureur die niet goed presteert, ondanks zijn naam of ervaring - vervangen zal worden. Dan maakt het niet uit wat erin je contract staat."

Formule 1 geen leerschool

De Britse analist vervolgt: "Flavio behoort tot het management van Doohan, dat maakt de zaak wat ingewikkeld. Maar als hij het niet voor elkaar krijgt, zullen ze zelf iets moeten veranderen. Natuurlijk kun je zeggen: had Doohan tot de zomerstop gegeven. Hij is een rookie en hij heeft een glimp van snelheid en potentie laten zien. Maar tegelijkertijd is dit een keiharde business. De Formule 1 is geen leerschool."

