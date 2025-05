Mick Schumacher lijkt volgens SPORT1 dichter bij een terugkeer in de Formule 1 dan ooit. Na een teleurstellend seizoen in 2022 bij Haas, waar hij zijn zitje verloor, heeft de jonge Duitser zich sindsdien op andere race-uitdagingen gericht. Maar nu lijken er toch signalen te zijn dat hij in gesprek is met het nieuwe F1-team van Cadillac voor een mogelijke rentree. Cadillac debuteert volgend seizoen als elfde team op de grid en is op zoek naar een mix van ervaring en jeugd voor hun line-up.

Cadillac-debuut in 2026

De zoon van legende Michael Schumacher verloor zijn zitje bij Haas en werd hierna reservetester bij Mercedes. Hij maakte er afgelopen jaar echter de verrassende keuze om zich te richten op de endurance-racerij met Alpine. De aantrekkingskracht van de koningsklasse lijkt echter te groot, want nu doen berichten de ronde dat hij in 'beslissende' gesprekken is verwikkeld met Cadillac, dat volgend jaar zijn intrede in de sport maakt. De gesprekken zouden hebben plaatsgevonden tijdens een evenement dat Cadillac organiseerde in Miami Beach.

Schumacher en Andretti

Ook werd Schumacher afgelopen weekend tijdens de Miami GP gespot in de paddock, wat de geruchten over een rentree in 2026 nog eens aanwakkerde. Hij werd onder andere vergezeld door vriend en Haas-coureur Esteban Ocon en bracht een bezoek aan zijn oude team. Ook zou hij naar verluidt hebben gesproken met de grote namen achter het Amerikaanse F1-project, waaronder F1-kampioen en Amerikaanse racelegende Mario Andretti.

Indruk gemaakt

De persoonlijke dialoog met F1-kampioen en Amerikaanse racelegende Mario Andretti werd als "bijzonder beslissend" beschouwd. Volgens een rapport van SPORT1 was Andretti onder de indruk van de ontmoeting met Schumacher, vooral omdat de Duitser zelf het gesprek zocht, zonder tussenkomst van een adviseur of manager.

Hevige concurrentie

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon liet eerder dit jaar weten dat er gesprekken zijn gevoerd met verschillende coureurs, waaronder Sergio Perez, die ook in de race is voor een van de beschikbare stoeltjes. De concurrentie voor een fulltime F1-positie is dus hevig, en een officiële contractaankondiging moet nog volgen. Of de jonge Duitser zijn weg terug weet te vinden in de Formule 1, zal de komende tijd blijken. Colton Herta - ook een kandidaat - heeft momenteel moeite met het behalen van de benodigde superlicentie, en dat zou de kansen van Schumacher kunnen vergroten.