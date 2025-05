Martin Brundle heeft zijn bewondering uitgesproken voor Oscar Piastri in zijn column voor Sky Sports. De analist heeft de jonge McLaren-coureur geprezen vanwege zijn indrukwekkende performance tijdens de Grand Prix van Miami, waar hij het in een direct duel aan de stok kreeg met Max Verstappen. Brundle is van mening dat Piastri effectiever en efficiënter is dan teammaat Lando Norris, iets wat ook de Nederlander zelf is opgevallen.

Piastri en Norris vormen een sterk duo voor McLaren, maar het is de Australiër die steeds vaker de overhand lijkt te krijgen. Piastri heeft dit seizoen al vier Grands Prix op zijn naam staan en gaat ruim aan kop in het wereldkampioenschap. In Miami begon hij als vierde aan de race en wist hij zich naar voren te vechten, waarbij hij in een spannend duel met de Red Bull-coureur voorbij ging en zijn overwinning veiligstelde.

Duel Piastri - Verstappen

Brundle genoot zichtbaar van het duel tussen Piastri en Verstappen, en prees de slimme aanpak van de McLaren-coureur: "In de veertiende ronde dwong Piastri Verstappen tot een verdedigende actie in de eerste bocht, door hem zowel off-line als dicht aan de binnenkant te dwingen waardoor hij te laat moest remmen. Piastri zag de slide van de Red Bull instinctief ontstaan en corrigeerde zijn positie perfect voordat hij er onderlangs dook en een voorsprong opbouwde die hij nooit meer zou afstaan", zo leest het.

Piastri overtreft Norris

Volgens Brundle is Piastri's racecraft bewonderenswaardig en overtreft hij Norris in effectiviteit en efficiëntie. Met 131 punten gaat de Australiër aan kop in het kampioenschap, gevolgd door zijn Britse teammaat met 115 punten. De Limburger staat momenteel derde met 99 punten. McLaren gaat ook aan kop in het constructeurskampioenschap met 246 punten, voor Mercedes en Red Bull Racing.

Dominantie Piastri

De performance van Piastri onderstreept zijn groeiende dominantie binnen McLaren. Waar Norris in eerste instantie werd gezien als de sterkere coureur, lijkt hij nu in de schaduw van zijn teammaat te staan. Brundle's analyse onderstreept Piastri's vermogen om zelfs de beste coureurs uit te dagen en te verslaan, wat zijn status in de Formule 1 verder versterkt.