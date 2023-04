Remy Ramjiawan

Lando Norris heeft de Grand Prix van Australië als zesde weten af te sluiten en heeft daarmee zijn eerste punten van het 2023-seizoen binnengehaald. Teamgenoot Oscar Piastri maakte het feestje bij McLaren compleet, door als achtste over de streep te komen en daarmee vertrek het team uit Melbourne met twaalf zuurverdiende punten.

Over de race in Melbourne zal nog wel even worden nagepraat. Na diverse rode vlag-situatie's, safety cars en virtual safety cars was uiteindelijk Max Verstappen als eerste over de streep op het Albert Park Circuit. Lewis Hamilton volgde en Fernando Alonso maakte het podium compleet. McLaren reisde naar Australië af met nul punten en hoewel er nog een heleboel moet gebeuren om het team weer terug naar de top te krijgen, zijn de eerste twaalf punten in ieder geval verzameld.

Chaos in Melbourne

Voor de camera's van Sky Sports F1 wijst Norris naar de moeilijkheidsgraad tijdens de derde ronde van het kampioenschap. "Zelfs voor de chaos was de prestatie in de race behoorlijk sterk. Ik had een goede start, bleef uit de problemen", zo opent de 23-jarige rijder. Alexander Albon zorgde met zijn schuiver in bocht 6 voor de eerste onderbreking van de wedstrijd en er zouden er nog meer gaan volgen. "De helft van je werk lijkt te bestaan uit het ontwijken van mensen die de controle verliezen, veel fouten maken en op andere mensen botsen", zo uit hij zijn kritiek.

Bandentemperatuur

Vooral na de neutralisaties gingen coureurs de fout in en dat had onder anderen te maken met de lage bandentemperatuur. Volgens Norris lag daar dan ook de oorzaak voor veel fouten. "Het is niet uit domheid (dat andere coureurs crashen red.), het is lastig in zulke koude omstandigheden. Je zou denken dat een band op 60-70 graden ons wat grip zou geven, maar dat is niet zo." Uiteindelijk gaan coureurs natuurlijk altijd voor dat ene gaatje, maar de omstandigheden lieten dat zondagmiddag in Melbourne niet altijd toe. "Je wil altijd later remmen dan de man naast je en daar betaal je soms de prijs voor. Het is zo'n langzame opwarmronde voor de herstarts, dus het is moeilijk om op temperatuur te komen", aldus Norris.