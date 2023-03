Yara Elshebiny & Remy Ramjiawan

Lando Norris heeft onthuld dat hij McLaren-CEO Zak Brown 'vele malen' heeft gevraagd om de iconische zilver en rode kleurstelling van het team uit de jaren 2000 terug te brengen, en beweert dat het uiterlijk de reden was waarom hij als kind McLaren begon te steunen.

Het team uit Woking werd voor het laatst in 2008 wereldkampioen, toen Lewis Hamilton met de MP4-23 vijf races won en zijn eerste wereldtitel met slechts één punt voorsprong op Felipe Massa wist te veroveren. Sindsdien heeft McLaren het moeilijk om een titel te pakken en is het team naarstig op zoek naar een manier om weer terug te keren naar de gloriedagen van meer dan tien jaar geleden.

Papaja

Tegenwoordig staat het team van McLaren bekend om de papaja-oranje bolide, maar dat is niet altijd zo geweest. Voorheen maakte het team gebruik van een zilver, zwart en rode livery en in 2014 was de bolide zelfs geheel in het zilver gekleurd. Vanaf 2017 is het team te bewonderen in het oranje en de achterliggende gedachte was vooral van nostalgische aard.

In een gesprek met Adam Baidawi van GQ zei Lando Norris dat de 'coole' Vodafone-kleuren van McLaren als kind zijn interesse in de Formule 1 wekten en nu hoopt hij dat de iconische zilveren en rode kleuren terugkeren. "Ik begon McLaren daadwerkelijk te steunen, gewoon omdat ze er cool uitzagen. Ik heb Zak vaak gevraagd om hiernaar terug te keren", aldus Norris.