Formule 1-legende Alain Prost is van mening dat de overgrote meerderheid van de teams op de grid "in crisis" verkeren aan het begin van dit nieuwe seizoen. Dat liet de viervoudig wereldkampioen en voormalig teambaas weten in zijn column in L'Equipe.

Met uitzondering van Aston Martin gelooft de 68-jarige dat elk team een soort crisis doormaakt. Zijn opmerkingen kwamen aan het licht aan de vooravond van de tot dusver meest spectaculaire Grand Prix van het seizoen in Australië.

McLaren, Alpine en Mercedes lijden

"Het is een rare start van het seizoen," zo schrijft Prost. "Waar je ook kijkt, je ziet dat het niet goed gaat en dat het in zekere zin al een crisis is. En een crisis op alle niveaus, of je nu een groot of een klein team bent. Er zijn natuurlijk fabrieksteams en teams die in het verleden goed hebben gedaan, die nu lijden, zoals McLaren, dat niet alleen niet aan het herbouwen is, maar jaar na jaar juist aan het instorten is. Dan is er ook Alpine, waarvan het herstel nog altijd erg traag is. Mercedes klampt zich vast aan een weliswaar innovatief concept, maar het werkt duidelijk niet."

Red Bull en Ferrari ook in crisis

"Het systeem om één coureur als favoriet te zien, in dit geval Max Verstappen, heeft erg goed gewerkt, maar het vertoont nu de eerste tekenen van mislukking," meent de Fransman. "Sergio Pérez, nu ingeburgerd in het team, is aan het ontdekken dat hij kan winnen en hij is niet langer bereid om compromissen te sluiten om bij het team te blijven. Zelfs als de dominante van Red Bull aanhoudt, zullen de komende weken cruciaal zijn voor de regerend wereldkampioenen. Het is duidelijk dat van alles snel roet in het eten kan gooien en dat zelfs bij het beste team een crisis nooit ver weg is. Ferrari, door te besluiten om nieuw bloed en een nieuw hoofd in te brengen, een buitenlands hoofd nog ook, heeft vandaag niet de resultaten geboekt die we hun gunnen. En die zullen ook niet onmiddellijk komen," zo sluit Prost af, die van mening is dat alleen Aston Martin geen crisis meemaakt.